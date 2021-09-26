Üzüm kilo aldırır mı?

Üzümlerin kalorisi düşüktür ve neredeyse yağsızdır. Üzüm, içeriğindeki polifenoller sayesinde obeziteyi önler. Kilo vermeyi de kolaylaştırır. Kuru ya da yaş üzüm fark etmeksizin zayıflatma konusunda etkili olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Birçok diyet listesinde üzüm de yemeniz tavsiye edilir. Ayrıca üzüm, uzun süre tok kalmanıza yardımcı olduğu için kilo vermenize yardımcı olur.

Araştırma sonunda uzmanlar, üzüm tüketen insanların kanserli hücrelerinde azalma olduğunu tespit etmiştir. Akneler için iyileştirici olmakla beraber, özellikle siyah üzüm adeta kan yapımını artıran bir ilaçtır. Daha sağlıklı bir kalp için üzüm yemelisiniz. Kilonuza dikkat ediyor ya da zayıflamaya çalışıyorsanız, diyetlerde kuru ya da yaş üzüm tüketebilirsiniz. Kuru üzümü ara öğün olarak tüketmeniz, antioksidan almanıza, bağışıklık sisteminizin güçlenmesine, sindiriminizin gelişmesine ve midenizdeki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.