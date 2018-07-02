THY - İmaj
0553 313 94 23

Üzüm hasadı erken başladı

Türkiye'nin üzüm ambarı Manisa'da üzüm çeşitleri geçen yıllara göre yaklaşık 20 gün önce olgunlaştı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:25
Üzüm hasadı erken başladı

Ülkede üzüm üretiminin yüzde 80'inin yapıldığı Manisa'da, üzüm hasadı heyacanı yaşanıyor. Geçen yıllara göre üzüm hasadı yaklaşık 20 gün önce başlarken, doğuş azlığı, dolu ve don zararları nedeniyle üzüm rekoltesinde düşüş olması bekleniyor. Manisa Bağcılık Araştırma Müdürlüğü'nde de yetiştirilen erkenci üzümlerde hasat yapıldı. Manisa Bağcılık Araştırma Müdürü Akay Ünal, 'Spil karası', 'superior seedles' ve 'ümitvar' isimli üzüm çeşitlerinde hasat yaptıklarını söyledi. Bu yıl üzümlerin daha erken olgunlaştığını dile getiren Ünal, "Üreticilerimiz rengârenk üzüm çeşitlerimizle tüketicilerimizin karşısına çıkacak. Önceki yıllara göre daha erkenci bir sezon yaşıyoruz. Geçen yıl ilk üzüm hasadına 19 Temmuz'da başlamıştık. Bu yıl Haziran'ın sonunda, Temmuz ayının başlarından itibaren hasat yapıyoruz. Aralık ayının ortalarına kadar değişik üzüm çeşitlerimiz hasat edilecek" dedi.

İLK İHRACAT SUPERIOR SEEDLES ÇEŞİDİNDE YAPILACAK

Hasadı yapılan Spil karası çeşidinin 2 yıl önce tescillendiğini ve üreticide yayılmaya başladığını dile getiren Ünal, superior seedles çeşidi beyaz üzümle yurt dışına ihracatın başlayacağını açıkladı. Ünal, "Ekonomi Bakanlığı ile birlikte ekipler bölgeyi dolaşıyor. Superior seedles için de ihracat izinlerinin tarihi belli olacak. Sahadaki analiz aşamasının ardından  alınan değerlere göre bu üzüm çeşidinin ihracatı başlayacak" diye konuştu.

'AFETLER REKOLTEYİ ETKİLEDİ'

Bu yıl iklimsel farklılıklar nedeniyle üzümlerin etkilendiğini ve rekoltenin daha düşük olmasının beklendiğini kaydeden Ünal, "Yoğun sağnak ve dolu yağışı aldık. Bu yağışların olumsuz etkileri oldu. Bu yılın başından itibaren ilk başta doğuş eksikliği ile sezon başladı, dolu ve don zararı yaşandı. Ürün kaybı olan üreticilerimiz de oldu. 'Mildiyö' gibi hastalıklar zarar oranlarının artmasına neden oldu. Geçen yıl üzümde rekolte 4 milyon 200 bin ton oldu. Bu yıl doğal afetlerden dolayı düşüklük yaşanabilir. Sultaniye çekirdeksiz üzümde tam zarar tespiti yapamadan başka bir doğal afet yaşadık. Özellikle doğal afete maruz olan yerlerde kesinlikle bir verim düşüklüğü olacak. Bunlara rağmen iyi bir sezon geçirmeyi umuyoruz" dedi.

FİYAT BEKLENTİSİ YÜKSEK

Üzümün az olması nedeniyle fiyatların yüksek olacağı beklentisinin olduğunu kaydeden Ünal, sofralık üzümde ihracatın en fazla Rusya'ya, kuru üzümde de Avrupa ülkelerine yapıldığını söyledi. Ünal, rekolte çalışmalarının sonucunda eksiklik tespit edildiğinde fiyat dengesinin ortaya çıkacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:25
  1. Manisa
  2. manisa
  3. üzüm

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şok eden iddia: Fatih Sultan Mehmed'i siyonistler zehirledi!
    1. Şok eden iddia: Fatih Sultan Mehmed'i..
    2. Ağrı Valiliğinden Leyla açıklaması
    3. Kadir İnanır yoğun bakımda mı? Kadir..
    4. 45 kaçak göçmen yakalandı
    5. Bu alışkanlıklar enerjimizi düşürüyor!
    6. Filipinler'de belediye başkanı keskin..
    7. Tantanacılık yöntemiyle yankesicilik..
    8. Muş'ta kardeşler arasında arazi..
    9. Milyonların duygularına tercüman..
    10. Muharrem İnce her şeyi anlattı: Seçim..
    11. Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 kişi yaralı
    12. Sosyal Güvenlik Kurumundan..
    13. Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
    14. FETÖ’nün askeri yargı yapılanmasına..
    15. Şenol Güneş yıldız oyuncuyu azarladı:..
    16. FETÖ’den aranan üsteğmen yakalandı
    17. Leyla'dan kahreden haber geldi
    18. Minik Leyla'nın dedesi konuştu!
    19. İnce tek tek açıkladı! Seçim gecesi..
    20. Borsa, günü yükselişle bitirdi
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza alınmayacak sözler!
    FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza alınmayacak sözler!
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar