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Sağlık Üzüm çekirdeğinin faydaları nelerdir? Üzüm çekirdeğinin az bilinen faydaları
Sağlık

Üzüm çekirdeğinin faydaları nelerdir? Üzüm çekirdeğinin az bilinen faydaları

Çokça defa çöpe attığımız üzüm çekirdeğinin pek çok faydasının olduğunu biliyor muydunuz? İşte üzüm çekirdeğinin az bilinen faydaları…

Yeniakit Publisher
2021-01-19 17:43:00 -
Üzüm çekirdeğinin faydaları nelerdir? Üzüm çekirdeğinin az bilinen faydaları

Tatlı ve ekşi üzümlerin çekirdeklerini çöpe atmak yerine kullanmanın bilimsel olarak da kanıtlanmış pek çok faydası bulunuyor.

Üzüm çekirdeğinin faydaları

 – Kötü kolesterolü düşürüp, kalp rahatsızlığı riskini en aza indirir.

 – Kan dolaşımını hızlandırır.

 – Hemoroide’den dolayı oluşan ağrı ve şişliği gidererek, kanamaları azaltır.

 – Yaraların çabuk iyileşmesini sağlar.

 – Cildin yumuşamasına ve nemlenmesine yardım eder.

 – Artritten dolayı oluşan şişme ve ağrılara karşı rahatlatır. 

 – Örümcek damar ve varisin önüne geçer.

 – Kas yorgunluğuna oldukça iyi gelir. 

 – Cildin nem oranını dengede tutar.

 – Cildin gözeneklerini temizler.

 – Akne ve sivilce tedavisinde oldukça faydası bulunur.

 – Yaşlılık ve güneş lekelerine çok iyi gelir.

 – Saç dibinde egzama ve kepeğin oluşumunu engeller.

 – Göz altı morluklarına iyi gelir.

 – Saçı nemlendirerek yumuşatır. 

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