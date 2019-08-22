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Üzüm çekirdeği yağı tüketildiğinde direnç artırıyor ve kalbi koruyor!

Doğal yağların birçok faydası olduğu aşikar. Dozunda ve kullanım amacına uygun olduğu takdirde, şifa bulmak mümkün. Üzüm çekirdeği yağı da bu yağlardan biri...

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:59
Üzüm çekirdeği yağı tüketildiğinde direnç artırıyor ve kalbi koruyor!

 

Üzüm çekirdeği yağı; saç, dudak, cilt ve vücut bakımı için kullanılan bir yağdır. Oldukça etkili ve zeytinyağına oranla, 5 kat fazla E vitamini içerir.

- Cildi besler, nemlendirir, elastikiyetini artırır ve yumuşatır.

- Alerjiyi durdurur. Sedef hastalığını durdurur.

- Hasar görmüş kılcal damarları ve kan damarlarını onarmaya, güçlendirmeye yardım eder. 

- Artrit nedeniyle ortaya çıkan ağrı ve şişmelere karşı rahatlama sağlar.

Üzüm çekirdeği yağı tüketildiğinde direnç artırıyor ve kalbi koruyor!

- Ağız yoluyla alındığında; hücreleri yeniler, kolesterol, trigliseriti düşürür ve direnç kazandırır.

- Kalp ve damarları temizler.

- Mide, göğüs ve akciğer gibi organları arındırır ve iltihabını söker.

- Astım ve alerji sorununu çözer.

Günde sadece bir tatlı kaşığı kadar tükettiğiniz üzüm çekirdeği yağı, vücudunuzu düzene sokacaktır. İsterseniz salata ve meyvelerinizin üzerine de dökerek tüketebilirsiniz.

Dilerseniz cildinize direk nemlendirici olarak da uygulayabilirsiniz. Bakım ürünlerinizin içerisine kattığınız takdirde, uyguadığınız bölgede nem ve parlaklık kazandıracaktır.

Hafif bir yağ olduğu için bebekler için de kullanılabilir.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
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