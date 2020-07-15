Uzmanların sık sık tavsiye ettiği dereotu nelere iyi geliyor?

Pek çok bilimsel araştırmaya konu olan, yemeklerin ve salataların vazgeçilmez besini dereotu, insan sağlığına inanılmaz faydalarıyla biliniyor. Maydanozgiller familyasına ait olan dereotu, vücuttaki toksinleri temizlemede de oldukça etkili. Uzmanlar ise, dereotunun etkilerinden faydalanmak için en az 1 hafta boyunca düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

Düzenli olarak tüketilen dereotu, özellikle sindirim problemlerine birebir geliyor. Aynı zamanda bağırsakların daha sağlıklı işlemesine yardımcı oluyor, kabızlık problemini ortadan kaldırıyor.

İşte dereotunun bilinmeyen faydaları...

- Yüksek miktarda antidepresan ve analjezik maddeler içermesiyle birlikte depresyona karşı doğal ilaçtır.

- B vitamini bakımından oldukça zengin olan dereotu, melatonin hormonunun daha fazla salgılanmasını sağlar.

- Kalsiyum bakımından da zengindir. Bu özelliği ile birlikte kemiklerin gelişmesini sağlar.

- Kandaki insülin değerlerini düzenler.

- Vücuttaki tüm mikropları idrar yolu ile atar.

- Ağız ve diş sağlığını korur. Ağız kokusunu önler.

- Dişleri beyazlatıcı etkisi vardır.

- Uyku problemlerine birebir gelir.