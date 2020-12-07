Uzmanların çok önemli bağışıklık sistemi tavsiyeleri

Türk Böbrek Vakfı tarafından yapılan açıklamada bağışıklık sistemini güçlendirecek önemli tavsiyelerde bulunuldu.

'Uykunuzu azaltmayın'

Türk Böbrek Vakfı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeteri kadar uyuyun böylece yeteri kadar melatonin salgılansın, sigara içmeyin, tütün ürünleri kullanmayın, sebzelerden ve meyvelerden yana zengin içerikli beslenin, düzenli olarak egzersiz yapın, sağlıklı bir kiloda kalın, enfeksiyondan korunmak için önlemlerinizi alın, örneğin ellerinizi düzenli ve uygun şekilde yıkayın, yiyeceklerinizi iyi pişirin, stres düzeyinizi azaltmaya çalışın."

Uyku süreleri ile ilgili bilimsel araştırmalara dikkat çekti

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Karadeniz de sağlıklı uykunun bağışıklık sistemine etkisini anlattı. "Deneysel çalışmalarda, uyku yoksunluğu yapılan hayvanlarda, üç gün içinde mide-bağırsak sisteminden kaynaklanan enfeksiyonlar nedeniyle ölüm gerçekleştiği gözlenmiştir." diyen Prof. Karadeniz, "İnsanlarda da durum benzerdir. Örneğin dört gece boyunca, sadece dörder saat uyumalarına izin verilen insanlarda, beşinci gün grip aşısı yapıldığında, normal uyku sürelerini uyuyan insanlara göre bağışıklık yanıtı çok daha zayıf kalmıştır. Uyku hastalıklarının birçoğunda, bağışıklık sisteminin bozulduğu ve enfeksiyonlara yatkınlığın arttığı kanıtlanmıştır." şeklinde konuştu.

Neden hastalık durumunda uyku ihtiyacı artar?

Uyku hastalıklarından bağımsız olarak, uykunun istemli şekilde azaltılmasının da bağışıklığı düşürerek, özellikle enfeksiyon hastalıklarına yatkınlık geliştirdiğini belirten Karadeniz, şöyle konuştu:

"Uykunun bağışıklık sistemi üzerine koruyucu ve geliştirici özelliğine örnek olarak, hasta olduğumuz zamanlarda uyku isteğimiz ve ihtiyacımızın artması verilebilir. Keza hastalık durumunda uyku artarak, bağışıklık sistemini toparlamaya çalışır. Bu, bir nevi vücut tamirinin gerçekleşmesini sağlayan fiziksel bir savunma mekanizmasıdır. İmmün sistem hücrelerinin kendilerine has sirkadiyen yani günlük ritmi vardır ve tüm immün hücreler, herhangi bir saldırıda, uyku sırasında en üst seviyeye ulaşır. İmmün sistemin hafızası derin NREM uykusunda (NREM 3 evresi) sağlanır. Yani vücuda giren bir mikrobun tanınması ve buna cevap olarak ortaya çıkan antikor üretimi derin NREM uykusu sırasında gerçekleşir. Hastalık durumunda uyku artarak, bağışıklık sistemini toparlamaya çalışır."

Başkan Erk: 'Çocuk uykuda büyür' tanımı bilimsel olarak kanıtlanmıştır

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ise mevsimsel hastalıkların da baş gösterdiği son günlerde insanların bağışıklık sistemini nasıl güçlendirecekleri arayışına girdiğini belirterek şu uyarılarda bulundu:

"Temel vitamin ve mineraller kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda alınmalıdır fakat bizim önereceğimiz konular, bir uzman desteği gerektirmeden kendi yaşam kalitenizi dolaylı olarak sağlığınızı ve bağışıklığınızı etkileyecek önemli unsurlardır. Sağlıklı beslenme, egzersiz, stres kontrolü ve uyku. Büyükannelerimizin dediği 'Çocuk uykuda büyür' tanımı bugün tüm bireyler için geçerlidir ve bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır."