Uzmanlardan velilere 'beslenme çantası' uyarısı!

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilgili olarak "beslenme çantası" uyarısında bulunan uzmanlar, ana sınıf ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerin beslenmelerinin sıkı bir şekilde takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Beslenmenin her dönemde olduğu gibi okul çağı çocuklarında da önemli olduğunu belirten Beslenme ve Diyetisyen Sibel Çevik, çocukların okul performansı artmasını ve gelişimi için sağlıklı beslenmeden geçtiğini söyledi.

Beslenme ve Diyetisyen Sibel Çevik, okul çağındaki çocukların beslenme düzenlerinin nasıl olması gerektiğine dair ebeveynlere tavsiye ve önerilerde bulundu.

"Okul döneminde çocukların beslenme alışkanlıklarına da önem verilmeli"

Okul döneminin, çocukların beyinsel ve zihinsel gelişimlerinin en hızlı olduğu dönem olduğunu belirten Çevik, "Okul döneminde çocukların akademi başarısına önem verildiği gibi çocukların beslenme alışkanlıklarına da önem verilmesi gerekiyor. Beslenme alışkanlıkları evde başlar, anne ve baba çocukların rol modelidir. Bundan dolayı çocukların beslenme alışkanlıkları evde başladığı için anne ve babanın da beslenme şekli aynı zamanda çocuğun beslenme şeklini oluşturur." şeklinde konuştu.

Çevik, "Çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanımlarının, okul dönemindeki süreçte de devam edildiği görülmüştür. Bunun için sağlıklı beslenme alışkanlıkları çocuğa küçük yaşta öğretilmesi gerekiyor. Beslenme çantası özelikle ilkokul yıllarında çok daha önemli oluyor. Beslenme çantalarında bütün besin gruplarında en azından birer tane olması gerekiyor. Uygun porsiyon kontrol altında süt, protein, tahıl, meyve ve sebze gruplarından bir beslenme çantasında muhakkak bulundurulması gereken besin gruplarıdır. Aynı zamanda ebeveynler menüyü planladığı zaman aynı besini sık sık çocuğa yedirilmemesi gerekiyor. Çünkü çocuk sıkılır ve o besini tüketmemeye başlar. Her zaman çeşitlilikten yana olmamamız lazım. Bu daha çok çocuğun hoşuna gidecektir." ifadelerini kullandı.

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"Sağlıklı beslenen bir çocuğun derslerine karşı olan performansı da artar"

Okul dönemindeki çocuklara bir ana ve bir ara öğünü tavsiye ettiklerini söyleyen Çevik, "Ana yemeklerinde tam tahıl ekmeğinden oluşmuş bir sandviç, lavaş ekmeğinin içerisine ızgara veya haşlanmış tavuk ya da tam buğday ekmeğinden tost yapılabilir. Sıvı olarakta daha çok süt, kefir, taze sıkılmış meyve suyu olabilir. Kuruyemişlerde ceviz, badem, fındık ya da kuru meyveler gibi ara öğünde beslenme çantalarına kombine edilebilir." dedi.

Ebeveynlere tavsiyelerde bulunan çevik, son olarak şunları kaydetti:

"Ebeveynlerin yoğun iş hayatından veya kolaya çakmak amacıyla daha çok paketli ürünler ya da kalorisi yüksek olup ama besin değeri olmayan besinleri, beslenme çantasına veya çocuklar bu şekilde beslendiği zaman, okul hayatını ve çocuğunun gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Sağlıklı beslenen bir çocuğun hem derslerine karşı olan performansı artar hem de sağlık açısından daha çok güzel gelişmiş oluyor." (İLKHA)