Uzmanlardan uyarı; "Bombardıman" şeklinde geri döndü!

Doç. Dr. Aydın, solunum yolu virüslerinin yanında bu sene hem Türkiye hem dünyada beta ve pnömokok enfeksiyonlarının da yaygın şekilde görülmeye başlandığını söyledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Enfeksiyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Gökçe Gayretli Aydın, AA muhabirine, son zamanlarda çocuk enfeksiyon polikliniklerin, genel pediatri ve acil servislerin kapasitelerinin oldukça üzerinde çalıştığını anlattı.

Ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve burun akıntısının en sık görülen başvuru şikayetleri arasında yer aldığını belirten Aydın, "Pandemi döneminde çocuklar oldukça az hastalandı. Bu dönemde Kovid-19 çok hafif seyretti veya hiç geçirmediler. O nedenle de solunum yolu virüsleriyle karşılaşmadılar ve oldukça hassaslaştılar." diye konuştu.

Aydın, akabinde de solunum virüslerinin "bombardıman" şeklinde geri döndüğünü vurgulayarak, "Çocuklar bu dönem sık enfekte olmaya başladılar. Özellikle küçük yaş grubundakiler bu enfeksiyonları ağır geçirdiler. Çocuk yoğun bakımda takip ettiğimiz hastalar da oldu." dedi.

Aydın, solunum yolu virüslerinin yanında bu sene enfeksiyon hastalıklarına neden olan bakterilerin de artış göstermeye başladığını aktararak şöyle devam etti:

"Solunum yolu virüslerinin yanında bu sene yine hem ülkemiz hem tüm dünya olarak beta ve pnömokok (zatürre) enfeksiyonlarını da yaygın şekilde görmeye başladık. Servisimizde şu anda hem menenjitli hem de akciğerinde sıvı ile birlikte zatürresi olan hastalarımız var. Bu açıdan da dikkatli olmak gerekiyor."