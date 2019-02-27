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Uzmanlardan ürik asit uyarısı

İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:20
Uzmanlardan ürik asit uyarısı

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Sağlam, özellikle gut hastalığının gelişimine sebep olan ürik asit yüksekliği olarak bilinen hiperürisemi tehlikesine dikkat çekti.


Medical Park Ordu Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Sağlam, kanda bulunan ve vücuttaki pürin ismindeki kimyasalın parçalanmasıyla ortaya çıkan ürik asidin normal seviyenin üstünde olmasına ürik asit yüksekliği denildiğini, ürik asit yüksekliğinin (fazlalığının) tıbbi adının hiperürisemi olduğunu kaydetti. Sağlam, ürik asit üst sınırının erkeklerde 7-8 mg/dl, kadınlarda ise 6 mg/dl olduğunu belirterek, “Bu oranın aşılmasında ürik asit yüksekliği meydana gelir. Birçok kişide hiçbir belirti vermeden hastalık geliştirmeden ömür boyu yüksek kalabilir. Ancak birçok hastalıkla da ilişkili olabilir. En sıklıkla eklemleri ve böbrekleri etkileyebilir. En çok da ‘zengin hastalığı’ olarak bilinen gut hastalığı gelişimine sebep olabilir. Dünyada ve ülkemizde yüzde 20 oranında hiperürisemi varken yüzde 4 oranında gut hastalığı mevcuttur” dedi.



Fruktoz Hiperürisemi sebebi


Hiperüriseminin aşırı alkol alımı, fazla miktarda et ve deniz ürünleri tüketmek, bazı ilaçlar özellikle yüksek tansiyon ve kalp tedavisinde kullanılan ilaçlardan kullanmak, yüksek tansiyon, obezite, yüksek fruktoz içeren mısır şuruplarının aşırı tüketiminden ortaya çıktığını kaydeden Sağlam, şu bilgileri verdi: “Bununla birlikte hipertansiyon, kronik böbrek hastalığı, kalp damar hastalıkları, metabolik sendrom dediğimiz kilo fazlalığı insülin direnci trigliserid yüksekliği ile seyreden durumlar, şeker hastalığı ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Tedavi edildiğinde de bu hastalıkların seyrinde bir düzelme olabileceğine dair kanıtlar giderek artmaktadır."


Gut hastalığının ise ürik asit kristallerinin daha çok eklemlerde özellikle de ayak başparmağı büyük ekleminde depolanması sonrası ortaya çıkan şiddetli eklem harabiyeti ve ağrı ile seyreden bağışıklık sisteminde de bir zafiyetin olduğu bir hastalık olduğunu belirten Sağlam, “Erkeklerde daha sık görülür. Menopoz sonrası kadınlarda da sıklığı artar. 65 yaş üzerinde daha sık görülür. Genellikle tek eklemi yani ayak başparmağı büyük eklemini tutar. Kızarıklık şişlik ön plandadır. Gut atakları genellikle gece, aniden başlar, şiddetli ağrı olur. Özellikle ayak başparmağı ekleminde kızarıklık, şişlik, ısı artışı ve hassasiyet gözlenir ateş 39 dereceye ve üzerine kadar çıkabilir. Ağrı çok şiddetlidir tedavi edilmezse 2-3 gün kadar, bazen de 10 güne kadar sürebilir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:20
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