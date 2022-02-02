Uzmanlardan öneri: Vücut sağlığı için '5 bardak çay tüketin'

Siyah çay, aslında Camellia sinensis adlı bir çalıdır. Siyah çayın kokusu, tadı ve rengi çeşitli faktörlere bağlıdır. Siyah çay Türk toplumunun vazgeçilmezlerinden. Sağlığa da birçok faydası var. Yüksek tansiyonu düşürmek ve kalp hastalıklarından korunmak için iyi bir alternatif. Uzmanlar günde 5 bardak siyah çay tüketilmesini öneriyor.

Vücut sağlığı için '5 bardak çay tüketin'

Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre siyah çay vücut sağlığı için de tüketilmeli. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar siyah çayın kalp ve damar sağlığını koruduğunu bunun yanında ayrıca, felç ve kalp krizi riskini azalttığını göstermektedir. Yine siyah çayın antioksidan özelliği nedeniyle kansere karşı koruyucu özelliği de vardır.

"Çay, kalp hastalıklarına karşı da iyi bir alternatif"

İçindeki bazı moleküller damarlarımızdaki damar genişletici enzimleri aktif ederek damar sertliğine azaltıyor, tansiyonu düşürebiliyor ve tansiyon iyi gittiği zaman da kalp damar rahatsızlığı azalıyor. Faydası saymakla bitmeyen çay, stresten de uzaklaştırıyor. Strese girildiği zaman bir bardak çay konulup rahatlama sağlanabiliyor.

Uzmanlar, sağlık için günde 5 bardak çay içilmesini öneriyor.

Siyah çay tüketim önerisi

Günlük olarak açık ve şekersiz bir şekilde 5 fincana kadar siyah çay tüketilebilir. Ancak çok fazla miktarda çay içildiğinde baş ağrısı, çarpıntı, sinirlilik, mide bulantısı, midede reflü, uykusuzluk, diş sararması yapabilir. Ayrıca böbrek hassasiyeti olan kişilerin de çay tüketimlerini sınırlandırması gerekir.