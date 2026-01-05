  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Rubio’dan Küstah Sözler: ‘Kontrol Bizde, Karantina Devam Edecek’”

Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma

Erdoğan’ın Venezuela çıkışı gündemde oturdu! 15 Temmuz göndermesi

Muğla’da zehir tacirlerine darbe: 2025 yılı uyuşturucu bilançosu nefes kesti

Bakırhan, HADEP’in kurucusu Bozlak’ın kabrini ziyaret etti! 21’inci yüzyıl Kürt yüzyılı olacak

CHP’liler sunucunun üzerine yürüdü: En başta neden anmadın! Sarıkamış anmasında Mustafa Kemal kavgası

CHP’den Avcılar’daki alkol skandalını aklama çabası: “MSB de bu yanlıştan dönmelidir!”

Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!

Dünya’dan Trump’a Maduro öfkesi! Arjantin, İngiltere ve Yunanistan’da sokaklara döküldü

Tahran’ın söylediğinden kat kat fazla… Suriye İran’dan tazminat isteyecek
Sağlık Uzmanlardan kritik uyarı! Kışın kalp neden daha fazla risk altında?
Sağlık

Uzmanlardan kritik uyarı! Kışın kalp neden daha fazla risk altında?

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Uzmanlardan kritik uyarı! Kışın kalp neden daha fazla risk altında?

Soğuk havayla birlikte kalp ve damar hastalıklarında riskin arttığına dikkat çeken uzmanlar, özellikle kış aylarında tansiyon yükselmeleri, kalp krizi ve inme tehlikesine karşı uyarıyor.

Kış aylarında düşen hava sıcaklıkları, kalp ve damar sistemi üzerinde sanılandan daha ciddi etkiler oluşturabiliyor. Uzmanlara göre soğuk havanın neden olduğu damar büzüşmesi, kalbin daha fazla çalışmasına yol açarken, özellikle kalp hastaları ve yüksek tansiyonu olan bireylerde ciddi sağlık sorunlarının önünü açabiliyor.

 

Kış aylarında dikkatli olmak gerekli

VM Medical Park Florya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Ermiş, soğuk havalarda kalp sağlığı hakkında uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Ermiş, özellikle kalp hastaları ve yüksek tansiyonu olan bireylerin kış aylarında daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

 

Kalp daha fazla çalışmak zorunda

Soğuk havaların kalp ve damar sistemi üzerinde ciddi etkiler oluşturduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ermiş, “Soğuk havalarda vücut ısısını koruyabilmek için kan damarları daralır. Damarların daralması kan akışını azaltır. Bu durumda kalp, vücuda yeterli kanı pompalayabilmek için daha fazla çalışmak zorunda kalır ve bu durum kalp kası üzerinde ekstra yük oluşturur” diye konuştu.

 

Damarların daralmasının özellikle periferik damar hastalığı olan kişilerde dolaşım sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Doç. Dr. Ermiş, “Kan akışının azalması; el ve ayaklarda uyuşma, soğukluk hissi ve pıhtı oluşumu riskinde artışa neden olabilir” dedi.

 

Yüksek tansiyon sorunu olanlar dikkat etmeli

Soğuk havanın tansiyon üzerinde de olumsuz etkileri olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ermiş, “Soğukla birlikte damarların büzüşmesi kan basıncını yükseltir. Bu durum yüksek tansiyonu olan kişilerde kontrolsüz tansiyon yükselmelerine, kalp krizi ve inme riskinde artışa yol açabilir” ifadelerini kullandı.

 

‘Kalp ve tansiyon hastalarına öneriler’

Kalp ve damar hastaları ile yüksek tansiyonu olan bireylerin kış aylarında bazı önlemleri ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Ermiş, şu önerilerde bulundu:

 

Giyinme: Vücut ısısını korumak için kat kat ve kalın giyinilmeli, özellikle göğüs, boyun ve baş bölgesi soğuktan korunmalıdır. Soğuk ve rüzgârlı havalarda koroner damarların daralabileceği ve bunun kalp krizi riskini artırabileceği unutulmamalıdır.

 

Tansiyon takibi: Soğuk havalarda tansiyon yükselmeye daha yatkın olduğu için yüksek tansiyonu olan kişilerin haftada birkaç kez tansiyon ölçümü yapması büyük önem taşır.

Egzersiz: Soğuk havalarda açık alanda egzersiz yapmadan önce mutlaka ısınma hareketleri yapılmalıdır. Sabah erken saatlerde ağır egzersizlerden, kar küreme ve ağır yük taşıma gibi kalbi ani zorlayabilecek aktivitelerden kaçınılmalıdır. 

 

Beslenme: Omega-3 yağ asitlerinden zengin besinler, sebze ve meyve tüketimi artırılmalıdır. Dengeli beslenme hem kalp sağlığını korur hem de bağışıklık sistemini destekler.

 

Düzenli kontroller: Kalp hastalığı olan veya risk taşıyan bireylerin düzenli sağlık kontrollerini aksatmaması, olası sorunların erken dönemde tespit edilmesi açısından önemlidir.”

 

Bu belirtileri göz ardı etmeyin!

Soğuk havalarda özellikle yürürken ya da merdiven çıkarken göğüste sıkışma, yanma, baskı veya ağırlık hissi oluşması durumunda bunun basit bir üşüme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ermiş, “Bu şikâyetler acil değerlendirme gerektirebilir” dedi.

 

Doç. Dr. Ermiş ayrıca, daha önce olmayan ve soğuk havalarda artan nefes darlığı, çarpıntı ve baş dönmesi gibi yakınmaların da ciddi kalp sorunlarının habercisi olabileceğini belirterek, bu durumda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade etti.

Kalp acısı mecaz değil! Yoğun stres kalbi gerçekten durdurabiliyor
Kalp acısı mecaz değil! Yoğun stres kalbi gerçekten durdurabiliyor

Sağlık

Kalp acısı mecaz değil! Yoğun stres kalbi gerçekten durdurabiliyor

Zayıflık takıntınız varsa dikkat! Zayıflık takıntısı hayatı tehdit ediyor
Zayıflık takıntınız varsa dikkat! Zayıflık takıntısı hayatı tehdit ediyor

Sağlık

Zayıflık takıntınız varsa dikkat! Zayıflık takıntısı hayatı tehdit ediyor

Sofranızdan eksik etmeyin! Lahana turşusunun bu etkisini biliyor musunuz?
Sofranızdan eksik etmeyin! Lahana turşusunun bu etkisini biliyor musunuz?

Sağlık

Sofranızdan eksik etmeyin! Lahana turşusunun bu etkisini biliyor musunuz?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler
Gündem

Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler

Dünya siyasi tarihi, demokrasi maskesi takan Amerika Birleşik Devletleri’nin eliyle kara bir lekeye daha tanıklık etti. Seçimle iktidara gel..
Zelenski'den Putin'i çıldırtacak Maduro çıkışı! Dünyaya öyle bir mesaj verdi ki yer yerinden oynayacak: Sıradaki kim biliyorsunuz!
Gündem

Zelenski'den Putin'i çıldırtacak Maduro çıkışı! Dünyaya öyle bir mesaj verdi ki yer yerinden oynayacak: Sıradaki kim biliyorsunuz!

Venezuela lideri Maduro'nun ABD özel kuvvetleri tarafından paketlenerek götürülmesi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye aradığı fı..
CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!
Gündem

CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!

Amerika’nın Venezuela’ya yönelik modern yöntemlerle gerçekleştirdiği fiili işgal ve seçilmiş başkana karşı kurulan kirli kumpaslar, küresel ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23