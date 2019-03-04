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Uzmanlardan kontakt lens uyarısı

Van’da Urartu Göz uzmanları, kontakt lenslerinin bazı durumlarda ciddi sıkıntılara neden olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara uyarılarda bulundular.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:20
Uzmanlardan kontakt lens uyarısı

Van’da Urartu Göz uzmanları, kontakt lenslerinin bazı durumlarda ciddi sıkıntılara neden olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara uyarılarda bulundular.


Van’da yıllardır sağlık hizmeti veren Urartu Göz uzmanları, kontakt lens kullanımı ile ilgili uyarılarda bulundular. Görmede sıkıntı yaşayan hastaların önemli bir kısmının net görebilmek için kontakt lens kullandığını ve bu sayının hızla arttığını ifade eden Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Yusuf Evcimen, “Renkli göz isteğine yanıt verebilmesiyle de cezbeden kontakt lensler, bazı kurallara dikkat edilmediğinde ciddi sıkıntıların oluşmasına neden olabilmektedir. Öncelikle elbise seçer gibi lens seçilmemelidir. Kontakt lens almadan önce mutlaka göz hekimine başvurulmalıdır. Ölçüsüne ve çapına göre günlük, haftalık ya da aylık lens mi takılacağına ya da renkli kontakt lens kullanılacaksa hangi renk olacağından astigmatlı bir lens mi gerektiğine dek birçok kritere göre reçete yazılması gerekmektedir” dedi.


Göz hekimine muayene olmadan gözlük numarasına göre kontakt lens almanın göz sağlığı ve görme kalitesi açısından uygun olmayacağını dile getiren Evcimen, “Göz hekimleri hastalara kontakt lensleri deneyerek, hastanın görme kalitesi, konforuna ve kullanım tercihine göre reçete etmektedir. Kontakt lensleri takarken ve çıkarırken öncesinde el hijyenine dikkat edilmesi gerekir. Gece yatmadan önce kontakt lenslerin çıkarılması, göz sağlığı açısından oldukça önemlidir. Denize, göle, havuza kontakt lensler ile girilmemelidir. Duş alırken öncesinde kontakt lensleri çıkarmaya özen göstermeliyiz. Kontakt lens kullanan hastalar, makyajdan önce kontakt lenslerini takmalı ve makyajını temizlemeden önce kontakt lenslerini çıkarmaları uygun olacaktır. Kontakt lensleri firmaların belirlediği ya da hekimin önerdiği sürenin üstünde kullanmamaları, eskisini atıp yeni kontakt lensi kullanmaları daha uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.


Urartu Göz olarak yıllardır kontakt lens uygulamalarında başarıyla hizmet verdiklerini de sözlerine ekleyen Evcimen, “Hastalarımıza yumuşak, sert, hibrid, skleral ve piggyback kontakt lens uygulamalarını başarıyla yapmaktayız. Halkımıza hizmetin en iyisini ve en kalitelisini sunmanın çabası içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:20
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