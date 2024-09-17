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Sağlık Uzmanlardan 'hastane mikrobu' uyarısı: 2050 yılına kadar 40 milyon kişiyi öldürecek
Sağlık

Uzmanlardan 'hastane mikrobu' uyarısı: 2050 yılına kadar 40 milyon kişiyi öldürecek

Yeniakit Publisher
2024-09-17 15:45:00 -
Uzmanlardan 'hastane mikrobu' uyarısı: 2050 yılına kadar 40 milyon kişiyi öldürecek

Uzmanlar, antibiyotiklere dirençli bakterilerin tehlikeli bir şekilde güçlendiğini, 2050 yılına kadar 40 milyon kişinin ölebileceğini öne sürdü.

Bilim insanları, süper bakteri konusunda uyarılarda bulundu. Araştırmalara göre, hastane mikrobu olarak da bilinen bakteriler, antibiyotiklere karşı her geçen gün daha da direnç kazanıyor. Uzmanlar, 2050 yılına kadar yaklaşık 40 milyon kişinin öleceğini, hiçbir ilacın ise fayda etmeyeceğini öngörüyor.

ENFEKSİYON VAKALARI ARTACAK

Bilim insanları, süper bakteri konusunda uyarılarda bulundu. Araştırmalara göre, hastane mikrobu olarak da bilinen bakteriler, antibiyotiklere karşı her geçen gün daha da direnç kazanıyor. Uzmanlar, 2050 yılına kadar yaklaşık 40 milyon kişinin öleceğini, hiçbir ilacın ise fayda etmeyeceğini öngörüyor.

ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR!

Antibiyotiğe karşı en dirençli bakterinin ise MRSA olarak bilinen Stafilokokus Aureus olduğu, 1990 ve 2021 yılları arasında 2 kattan fazla artarak ölümlerin 130 bini aştığı belirtildi.

Bu bakterilerin özellikle yoğun bakımdaki hastalarda, 'kan zehirlenmesi' gibi ciddi komplikasyonlara hatta ölüme yol açtığı ifade edildi. 

UZMANLARDAN UYARI

Öte yandan uzmanlar, gereksiz antibiyotik kullanımının da bu bakterilerin direnç kazanmasında fayda sağladığını açıkladı. Bilim insanları antibiyotiğe dirençli bakterilerin güçlenmesi ile gelecekte en basit enfeksiyonların bile ölümcül hale gelebileceği uyarısında bulunuyor.

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