Uzmanlardan deprem uyarısı: Daha büyük...

Kahramanmaraş'ta saat 09.31'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Gaziantep olmak üzere birçok kentte hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 09.31’de meydana gelen depremin merkez üssünün Pazarcık ilçesi olduğunu açıkladı.

Deprem 7 kilometre derinlikte yaşandı.

SABAH SAATLERİNDE DE 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Bu sabah saat 09:02'de yine Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.

Deprem uzmanı Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında 5 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLUR MU?

Ersoy, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğü üzerinde bir deprem beklemiyorum ama bu kesin değil. Büyük deprem olduğu zaman artçılar olur ama belli bir süre büyük deprem olmaz. Büyük bir depremi normal şartlarda beklemiyorum.

HASARLI BİNALARA GİRMEYİN

6 Şubat depremi Pazarcık'ta başladı. Bu depremin artçı olduğunu düşünüyorum. Hasarlı binalara zarar verebilecek deprem. Bu deprem 30 tane 4 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin enerjisine sahip. Hasarlı binalara girilmemeli. 1-2 yıl bu artçı depremler devam edecek diye uyarmıştık. 5 büyüklüğündeki bu depremin merkezi Pazarcık olduğu için artçı olduğunu düşünüyorum.

6 Şubat depreminin olduğunu sayarsak ciddi bir deprem bu bölgede meydana gelmez ama 5 büyüklüğünde depremler gerçekleşebilir. Bu depremler bir süre yaşanacak. Bölgede değil ama komşu alanlarda (Elbistan'ın batı civarında) bu depremler yine olabilir. Deprem olan yerlerin komşu alanları Adana'ya kadar olan faylarda depremler olabilir. Yine Malatya civarında 5'i geçen depremler zaten oluyor. Bir de Hatay'ın güneyinde Suriye'de kalan depremlere dikkat etmek gerekir çünkü her zaman büyük bir deprem oluşma durumu var.

DAHA BÜYÜK DEPREM OLUR MU?

“Bir konuda uyarı yapmak gerekiyor. 6 Şubat’ta deprem yaşamış binalar varsa, bunlardan uzak durmakta yarar var. 5 büyüklüğündeki bir depremin 4’e varan artçılarının olması olağandır” diye konulan Tüysüz, daha büyük bir deprem beklentisi olmadığını ifade etti.