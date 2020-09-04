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Aktüel Uzmanlardan çocuklar için Kovid-19 bilgilendirmesi
Aktüel

Uzmanlardan çocuklar için Kovid-19 bilgilendirmesi

Medicana Avcılar Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Metin Biçer: - "Her ne kadar çocuklar Kovid-19 için riskli sayılan grup içerisinde yer almasa da hastalığı aile bireylerinden alarak virüsün hızla yayılmasına neden olabileceklerinin unutulmaması gerekir" - "Yetişkinlerde olduğu gibi astım ya da diyabet (şeker hastalığı) gibi kronik hastalıklar, çocuklar için de risk faktörü olarak kabul ediliyor" - "Salgın döneminde yetişkinlerdeki aşırı endişeli davranışlar da çocuklar için bir endişe kaynağı olabilir"

Yeniakit Publisher
2020-09-04 13:22:40 -
Uzmanlardan çocuklar için Kovid-19 bilgilendirmesi

İSTANBUL (AA) - Medicana Avcılar Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Metin Biçer, "Her ne kadar çocuklar Kovid-19 için riskli sayılan grup içerisinde yer almasa da hastalığı aile bireylerinden alarak virüsün hızla yayılmasına neden olabileceklerinin unutulmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Medicana Avcılar Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Metin Biçer Kovid-19 pandemisinin çocuklara etkilerine ilişkin bilgi verdi.

Devam eden pandemi süreci ve hastalığa dair kesin tedavinin henüz geliştirilememiş olması nedeniyle hastalığın kontrol altında tutulmasına yönelik olarak alınan önlemlerin uygulanmasına devam edildiğini belirten Biçer, şunları kaydetti:

"Her ne kadar çocuklar Kovid-19 için riskli sayılan grup içerisinde yer almasa da hastalığı aile bireylerinden alarak virüsün hızla yayılmasına neden olabileceklerinin unutulmaması gerekir. Yetişkinlerde olduğu gibi astım ya da diyabet (şeker hastalığı) gibi kronik hastalıklar, çocuklar için de risk faktörü olarak kabul ediliyor.

Öte yandan Kovid-19 çocuklarda yetişkinlere göre daha hafif seyrediyor. Ateş, Kovid-19 hastalığının oluştuğu her yaş grubunun temel belirtisini oluşturuyor. Ateş belirtisine ek olarak, Kovid-19 çocuklarda yetişkinlere göre daha normalden farklı belirtiler ile seyredebiliyor. Giderek artan öksürme, kusma ve ishal yetişkinlere göre çocuklarda daha sık karşılaşılan belirtiler arasında yer alıyor."

Pandemi sürecinin çocukların fiziksel sağlığı kadar ruhsal sağlığını da etkileyebileceğini belirten Dr. Metin Biçer, Kovid-19'un ölümcül bir hastalık olduğunun farkına varan çocukta kendi sağlık durumuna dair endişelenme meydana gelebileceğini aktardı.

Bu endişenin giderilmesi için yapılacak konuşma için öncelikle ebeveynlerin hastalığın doğasını tam olarak anlamış olmasının önemli olduğunu belirten Biçer, "Çocukların salgın hakkındaki endişelerinin giderilmesi için yapılacak konuşmada gerçekler ve söylentiler arasındaki farkların çocuğun anlayacağı şekilde anlatılması gerekiyor. Aynı zamanda ebeveynlerin psikolojisinin salgından nasıl etkilendiği de çocukları etkileyebiliyor. Salgın döneminde yetişkinlerdeki aşırı endişeli davranışlar da çocuklar için bir endişe kaynağı olabilir." ifadelerini kullandı.




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