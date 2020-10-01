Uzmanlardan çarpıcı açıklamalar! Şanlıurfa'da yılan dehşeti

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'nde pazartesi günü 13 yaşındaki Civan Bakay’ı sokakta oynarken elini zehirli engerek yılanı soktu.

7'nci sınıf öğrencisi Civan Bakay, bir anda acı içinde kıvranmaya başladı. Bu sırada yılanın sağ el parmağını ısırdığını fark eden çocuk, eve koştu.

Sevim Bakay, oğlu Civan'ı Hilvan Şehit Halit Şıltak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis’te yapılan müdahale sonucu çocuğu yılan soktuğu anlaşıldı.

Eli şişen Civan Bakay, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Bakay, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Bir süre sonra eli kesilmekten kurtulan Bakay, normal üniteye alındı.

En zehirli yılan

Operatör Doktor Kazım Taşar, havaların sıcak olduğu Şanlıurfa’da akrep ve yılan sokmalarının fazla olduğunu söyledi. Taşar, "Vaka bizim hastaneye geldiğinde yaklaşık 6 saat geçmişti. Hemen yoğun bakıma aldık, sağ elinde kangren izlerinin artmasıyla birlikte gerekli müdahalede bulunup kan değerlerini normal seviyelere indirdik’’ dedi.

Dr. Taşar, akrep ve yılan sokma vakaları sonrasında hastaneye getirmek yerine eski yöntem olan bıçakla kesme, kemerle sıkma veya ağız yoluyla zehri akıtma gibi işlemlerin yanlış olduğunu vurguladı.

Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız ise "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en zehirli yılanımız bu çocuğu ısıran yılan türü koca engerek yılanıdır. Bölgede karşılaşabileceğimiz en zehirli tek türümüzdür’’ dedi.