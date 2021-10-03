Uzmanlardan bağırsak uyarısı

Cenel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Yavuz Çapan, bağırsakların ikinci beyin olarak kabul edildiğini belirterek, ağrı, depresyon, aksiyete gibi birçok hastalığa neden olabileceğini kaydetti.

Opr. Dr. Yavuz Çapan, sindirim sistemi ve bağırsakların vücudun tümünü ilgilendiren önemli bölgelerden olduğunu belirterek, "Bağırsaklar ile ilgisiz görünen kronik ağrılar, depresyon, anksiyete ve diğer pek çok nörolojik hastalık, bağırsaklar düzelince düzelir, tedaviye daha iyi yanıt verir. Onun için hem sağlığımız hem de yaşam kalitemiz için bağırsaklarda sorun olmaması gerekir. Aslında bağırsak sağlığımız ne kadar iyiyse,kendimizi o kadar mutlu hissederiz. Çünkü bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70’i bağırsaklarda bulunur.Bu sistemi sağlıklı tutmamız genel vücut sağlığımızı direkt ilgilendirir" dedi.

Yavuz Çapan, yanlış ve yetersiz beslenmenin birçok hastalığa yol açabileceğini kaydederek, "Yüksek stres,çok az uyku, işlenmiş ve yüksek şekerli yiyecekler yemek gibi modern yaşamın birçok yönü, bağırsak mikrobiyomumuza zarar verdiği zaman, bu zarar beyin, kalp, bağışıklık sistemi, cilt, kilo, hormon seviyeleri, besinleri emme yeteneği ve hatta kanser gelişimi gibi sağlığımızın diğer yönlerini etkileyebilir. Sağlıklı beslenmek, gereksiz antibiyotik alımından, stres, sigara ve alkolden uzak durmak bağırsaklarımızda bulunan iyi bakterilerin sayısını arttırır" şeklinde konuştu.

Bağırsakların ve bağışıklığın gelişmesi için önerilerde de bulunan Çapan, "Gelişen sağlıklı bağırsak florası, hastalıklara karşı koymada daha başarılı olur ve sindirimimizin son aşaması olan bağırsaklarda toksik öğelerin atılımı gerçekleşir. Sağlıksız bir flora ise bağırsaklardaki bariyerlerin bozulmasına ve toksik maddelerin geri emilmesine neden olur. Bu emilim sonucunda bağışıklık sistemimiz bozulur ve birçok rahatsızlıklar ortaya çıkar. Bağırsakta bulunan ve sindirim işleminde yardımcı olan canlı organizmaların bütününe bağırsak florası denir. Vücudumuzda bulunan bu bakteriler sindirimi kolaylaştırır. Kısaca ne yediğiniz değil, neyi sindirebildiğiniz önemlidir. Genelde bağırsaklarımız ve bağışıklığın güçlenmesi için yoğurt, lahana turşusu, kepekli ekmek, badem, hindistan cevizi, tarçın, zeytinyağı, bezelye, lahana,zencefil, sarımsak, omega-3 zengini olan somon balığı tercih edilebilinir" diye konuştu.