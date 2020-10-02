Uzmanlara göre Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın iadesi koşuluyla masaya oturabilir

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarla ilgili diplomatik yolunu 30 yıldır açık tuttuğunu belirten uzmanlar, Bakü'nün bu süreçten sonra Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a verilmesi şartıyla masaya oturmak istediğine dikkat çekti.

Doğu Akdeniz krizinin en önemli döneminde Ermenistan'ın Kafkasya'da çatışma ortamı oluşturmaya çalıştığını belirten Selvi, "Ermenistan'ın son dönemdeki saldırıları konjonktür açısından çok dikkat çekici. . Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Doğu Akdeniz'in her yönüyle ilgili 'Türkiye'nin yanındayız' açıklaması ardından gerilimin son derece düşündürücü olduğunu söyledi.

"Rusya, ABD ve Fransa Kafkasya'da bir çatışma ortamı istiyor"

Prof.Dr.Selvi, Ermenistan'ın 1988 yılında Rusya'nın desteğiyle Dağlık Karabağ'ı işgal ettiğini, krizin çözümüne adım atan Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT), şimdiye kadar somut bir adım atılmadı. :

“BM bu işgali yasadışı ilan etti ve AGİT Minsk Grubu'ndan sorunu çözmesini istedi. Minsk Grubu şu ana kadar olumlu bir sonuç elde etmedi veya almak istemedi. Çünkü Rusya, ABD ve Fransa Kafkasya'da bir çatışma ortamı istiyor. Kafkasya'da silah satışı, petrol, doğalgaz ve müdahale. İki ülke arasında çıkan çatışmaların hemen ardından Rusya ve Fransa'nın açıklamaları ve Ermenistan'a verdikleri destek, niyetlerini somut bir şekilde ortaya koymaktadır. Azerbaycan'ın başarılı askeri operasyonunu durdurmaya çalışıyorlar. "

Türkiye, Azerbaycan'ın uluslararası arenada tek başına durmaya çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Selvi, "Türkiye, iki ülke arasındaki krize uluslararası hukuka uygun bir çözüm istiyor. Libya'da Filistin'de ve Doğu Akdeniz'de olduğu gib Azerbaycan'dada barış olması için mücadele ediyor.

Azerbaycan'ın 30 yıl önceki gibi olmadığını vurgulayan Azerbaycan, topraklarını koruyacak, meşru haklarını talep edecek ve alacak siyasi, askeri ve ekonomik altyapıya sahip bir ülke.

Azerbaycan uluslararası bir dengeye ulaştı. Açıktır ki, Azerbaycan'ın bölgede güçlenmesi Rusya, Çin, ABD ve Fransa tarafından arzu edilen bir durum değildir. Geçen yüzyılda, emperyalistlerin Orta Asya ve Kafkasya'da tek başına güçlü bir güçten kurtulamadıklarını gördük. Azerbaycan'ı güçlü bir konumda tutmamak için Ermenistan ile enerjilerini tüketmeye çalışıyorlar. Bu saldırıları Azerbaycan'ın gücünü tüketme operasyonu olarak da okumak mümkün. "

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın geri alınması için diplomasi yolunu açık tuttuğunu belirten Prof. Dr. Selvi, "Azerbaycan ve Türkiye'den sonra Dağlık Karabağ'ın dönüşü zorla yerlerinden edilen Türklerin yerlerine dönmesi halinde masaya oturabilir. " dedi.

"Bırakın 27 gün sabırlı olsunlar, BMGK’nın şerefini kurtaracağız"

Türk İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Telman Nusretoğlu, tarihi bir Türk vatanı olan Revan topraklarında bir Ermeni devleti kuran Ermenilerin Karabağ'da ikinci bir Ermeni devleti kurma hayalini kurduklarını söyledi.

Azerbaycan'ın 30 yıldır müzakere masasından ayrılmadığını ve barış yoluyla topraklarını geri kazanmayı beklediğini anlatıyor. Dr. Nusretoğlu, Ermenilerin işgal ettikleri toprakları boşaltmak yerine saldırılarını sürdürdüklerini belirtti.

Ermenistan'ın son dönemde sivil yerleşimlere yönelik saldırısının bardağı taşıran son damla olduğunu belirten Doç. Dr. Nusretoğlu, “Koşullar ne olursa olsun Başkomutan Aliyev komutasındaki Azerbaycan ordusu Karabağ işgalden kurtarılıncaya kadar savaşmaya kararlıdır. Uluslararası hukuk bizim tarafımızda. Azerbaycan BM'ye üye olurken, Karabağ'da dahil işgal edilen topraklarla birlikte üye oldu. Kendi topraklarındaki işgalci güçlerle savaşmak ve onları temizlemek her devletin hakkıdır. Yükselen Türk gücünün önüne geçebilmek için Rum ve Ermeni kartını sahaya koyanlar ve bunları maşa gibi kullananlar, er ya da geç yenileceklerini anlamalıdır. "

Nusretoğlu, Azerbaycan'ın davasında haklı olduğunu ve kimsenin toprağına göz koymadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Minsk üçlüsünün eş başkanları olan Rusya, Fransa ve ABD acil ateşkes çağrısı yapıyor. Peki bunlar BM Güvenlik Konseyi üyesi değil mi? Bu Konseyin Ermenistan'ı işgalci olarak tanımladığı, derhal işgal edilmiş Azerbaycan topraklarını terk etmelerini talep eden kararnamesi yok mu? 27 senedir Ermenistan'a sordular mı neden bu kararname uygulanamıyor. 27 yıldır Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalci pozisyonuna göz yumdular. 27 gün sabretsinler, şanlı ordumuz işgalci Ermenistan'ı Karabağ'dan çıkarsın ve BM Güvenlik Konseyinin üyesi olan ülkelerin onurunu kurtarsın."