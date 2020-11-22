Uzmanlar virüse karşı nar öneriyor

Kış mevsiminin vazgeçilmezi olan nar, doğada bulunan en güçlü antioksidanlar arasında yer almaktadır. Yapılan araştırmalarda, narın çok yüksek bir besin değeri olduğu anlaşılmıştır. B vitaminlerinin hemen hemen hepsini barındıran bu inanılmaz besin enfeksiyonları önleyici, sinir hücrelerini yenileyici ve hafızayı güçlendirici özelliklere de sahiptir.

Yapılan birçok araştırma, narın grip gibi üst solunum yolları hastalıklarına karşı da oldukça etkili olduğunu göstermiştir. Peki uzmanların virüslere karşı sık sık tüketilmesini tavsiye ettiği nar nelere iyi gelir?

İşte narın şaşırtıcı faydaları

- Çok güçlü bir antioksidandır. Vücuda giren enfeksiyonları azaltır, dirençli hücrelerin sayısını çoğaltır.

- Kan yapıcı hücreleri arttırarak kalp ve damar sağlığını korur.

- Kandaki oksitlenmeyi ve kansızlığı önler.

- Ödem oluşmasını engeller.

- Üst solunum yolları hastalıklarına karşı oldukça etkilidir.

- Tansiyonu dengeler.

- Romatizma, kas ağrıları ve eklem ağrılarını giderir.

- Vücuttaki tüm toksinlerin idrar yolu ile atılmasını sağlar.

- Uzun süreli tokluk hissi verir. Bu sayede zayıflamaya yardımcı olur.