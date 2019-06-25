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Uzmanlar uyarıyor: “Obezite tedavisi kanser riskinin azaltıyor”

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr.

25 Haziran 2019 Salı 15:44
Uzmanlar uyarıyor: “Obezite tedavisi kanser riskinin azaltıyor”

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy, obezite tedavisinin kanser riskinin azaltılmasında önemli rol oynadığını söyledi.


Medical Park Ordu Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy, “Dünyada her yıl yaklaşık 7,6 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Meme kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünü tetikleyen obezite hastalığı da her geçen gün yaygınlaşarak sağlığı tehdit etmeye devam ediyor. Kanserden korunmak için obeziteden kurtulmak büyük önem taşıyor. Obeziteden kaçınmak kanser riskinin azaltılmasında en önemli yaklaşımlardan biri olmakla birlikte obezitenin sebep olduğu birçok hastalıkla tanışmadan, bir hayat yaşamanın, önemli bir adımıdır” diye konuştu.


Yapılan son araştırmalara göre obezitenin; özefagus (yemek borusu), kolorektal, endometriyum (rahim), böbrek, meme, prostat, over (yumurtalık), mide, tiroit, pankreas, karaciğer, safra kesesi ve hematolojik (kan) kanserlerle güçlü ilişkiye sahip olduğunu söyleyen Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü:”Özellikle 18-21 yaş arası bireylerin vücut kitle indeksi ve vücut yağlanma ölçümlerindeki artış hemen hemen tüm hematopotik (kan kanserleri) tümörlerin görülme olasılığını yüzde 9 ile yüzde 19 oranında arttırmış olduğu görülmektedir. Aşırı kilolar kalın bağırsak kanseri, mide kanseri, kolon kanseri, prostat, böbrek akciğer kanseri, karaciğer kanseri, pankreas kanseri, baş-boyun kanserleri, cilt kanseri gerçekleşme olasılığını kolaylaştıran ve zemin oluşturan en önemli sebeplerden biridir. Obezite ve hareketsiz yaşam tarzı yüzde 20-25 oranında meme, kolon ve yemek borusu kanserlerine yakalanma riskini artırıyor. Obezite kaynaklı kanserlerin 2020 yılına kadar tüm kanserlerin yüzde 50’sini oluşturacağı tahmin ediliyor.”


Opr. Dr. Erkan Aksoy, şu bilgileri verdi: ”Diyet, spor ve bir takım diğer yöntemlerle fazla kilo ve obezitenin sebep olduğu bu tür sonuçlardan kurtulmak mümkün olduğu gibi obezite cerrahisi geçirenlerde kanserden ölüm oranı yüzde 46 daha düşük gerçekleşiyor. Kanser gelişiminde de yüzde 26 oranında azalma görülüyor. Obezleştikçe kanserde artışın kaçınılmaz olduğu unutulmaması gereken bir gerçek olarak artık zihinlerde yer bulurken, tek çarenin ise obeziteden kurtulmak olduğunu söyleyebiliriz. Birçok kanserle ilişkilendirilen obezite hastalığı mutlaka tedavi edilmelidir. Tedavisinde diyet, spor, ilaç ve cerrahi gibi yöntemler kullanılmaktadır. Diyet, spor ve ilaç tedavisini denemiş ancak başaramamış obez bireylerin tedavisinde cerrahi yöntem en etkili ve kalıcı tedavidir.”

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:44
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