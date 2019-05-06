Uzmanlar uyarıyor: “İftarda hızlı yemek kalp krizini tetikleyebilir”

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Cemal Sağ, iftarda tıka basa ve hızlı hızlı yemek yemenin kalp krizini tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Ramazan ayında beslenmenin kısıtlı zamana sıkıştırılmış olması, fazla miktarda ve ağır yiyecekler yenmesi ile ilaç kullanımının aksaması kalp hastalarında olumsuzluklara neden olabiliyor. Bazı kalp hastalarında oruç tutma sonucu hastalıklarında kötüleşme, ritim bozuklukları, kalp krizi gibi istenmeyen olaylar görülebiliyor. Medical Park Ordu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Cemal Sağ, “Kalp hastası olan her bireyin durumu birbirinden farklıdır. Son 6 ay içerisinde kalp krizi, by-pass veya stent takılması gibi durumlar ile karşılaşmamış, ileri derecelerde kalp yetmezliği veya ciddi ritim bozuklukları olmayan hastaları, doktor kontrolünde oruç tutabilirler" dedi.

“Tıka basa doymanıza gerek yok”

Prof. Dr. Ali Cemal Sağ hastalara şu uyarılarda bulundu:

“Oruç tutan kalp hastalarının ilaçlarını iftar ve sahur arasına dağıtarak, mutlaka doktor tavsiyesi ile almaları gereklidir. İftarda gereğinden fazla ve hızlı yemek kalp krizini tetikleyebilir. Bu nedenle kalp hastaları yavaş yavaş, mola vererek yemek yemelidir. Hatta tam doymadan sofradan kalkmaları sağlıkları açısından daha uygun olabilir. Çok acıkırlarsa yemekten 1 saat sonra cacık, meyve, badem ve ceviz gibi kuruyemişler tüketebilirler. Özellikle idrar söktürücü etkisi olan çayı sahurda çok tüketmemeye özen göstermelidirler. Ölçülü olmak şartıyla sütlü tatlı tüketebilirler. Hastaların, hafif bile olsa rahatsızlık hissettikleri an vakit kaybetmeden doktora gitmeleri gerekir.”