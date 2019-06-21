Uzmanlar uyarıyor: “Geniz eti problemi konuşma bozukluğuna yol açabilir”

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmet Yılmaz, tedavi edilmeyen geniz eti büyümesinin çocuklarda horlama, ağzı açık uyuma, alt-üst çene oranının bozulması, işitme kaybı, çok zor iyileşen sinüzit atakları, orta kulak iltihapları ve hatta konuşma bozukluğuna yol açabileceği uyarısında bulundu.

Medical Park Ordu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmet Yılmaz, geniz etinin burundan giren bakteri ve virüs cinsi mikropları yakaladığını, vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı maddeler olan antikorları ürettiğini belirtti. Bazı çocuklarda patolojik bir şekilde hızla büyüyüp iltihaplandığını ve solunum zorluğu, sık tekrarlayan sinüzit, yüzde ve damakta şekil bozukluğu, orta kulakta sıvı birikmesi gibi istenmeyen durumlara yol açtığını belirten Yılmaz, “Geniz etinin beklenenden daha fazla büyümesi halinde çeşitli belirtiler görülebilir.Burundan nefes almakta güçlük, sürekli ağızdan nefes alma, burun tıkalı gibi genizden konuşma, nefes alırken ses çıkması, uyku kalitesinde bozulma, uykuda idrar kaçırma, uyku sırasında horlama, uyku sırasında birkaç saniye süreyle nefesini tutma (uyku apnesi), sürekli tekrarlayan burun akıntısı, sık tekrarlayan kulak iltihabı, konuşma bozukluğu, yüzde şekil bozukluğu bunların bazılarıdır” dedi.

Okul başarısını da etkiliyor

Bu durumun çocukların okul durumunu da olumsuz etkilediğini belirten Yılmaz, şu bilgileri verdi:

“Çocuğun yeterli ve kaliteli bir şekilde uyuyamaması, sağlıklı nefes alıp verememesi, uykuda apne atakları geçirmesi ya da işitme kabiliyetinin yetersiz kalması gibi nedenler; okul çağındaki çocuklarda, öğrenme sorunları, dikkat eksikliği, okulda başarısızlık ve sosyalleşme yetersizliği gibi sorunlar oluşturur. Geniz etinin büyüyüp hava yolunu kapatması çocuğun sağlığı için risklidir. Çocukta büyüme, gelişme geriliği ve yüz yapısında bozulmaya kadar birçok soruna yol açabilir. Çocuk rahat nefes alamaz, horlama, ağız açıklığı gibi sorunlar yaşar, rahat yatamaz. Östaki borusu ağzı kapanır ve kulakta sıvı birikimine neden olabilir. Eğer önlem alınmazsa çocukta kalıcı işitme kaybına ve kronik kulak akıntısına sebep olabilir”

Antibiyotik tamamen iyileştiremeyebilir

Yılmaz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Geniz eti, normal muayene ile saptanamaz. Doktor ancak özel bir endoskop ile bu bölgeye ulaşabilir veya küçük çocuklarda röntgen ile geniz etinin boyutunu saptayabilir. Çocuğun iltihaplı geniz etini ilk önce antibiyotiklerle tedavi etmeye çalışırız. Eğer geniz eti iltihaplı değilse bir süre beklemeyi öneririz ya da bazı sprey ve ilaçlar ile takip edebiliriz çünkü çocuklarda geniz etinin bir miktar büyümesi normaldir.Zamanla çocuğunuzun geniz eti kendiliğinden küçülebilir.Geniz eti problemi olan çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkan rinosinüzit nedeniyle sıklıkla antibiyotik kullanılmaktadırlar. Fakat burun havalanmasının bozuk olması nedeniyle rinosinüzit tekrarlar. Dolayısıyla bazı çocuklarda antibiyotik kullanılmasına rağmen kalıcı olarak tedavi edilemez ve antibiyotik tedavisi bitirildikten kısa süre sonra burun akıntısı tekrar başlar. Sonuçta, uzun süre ve tekrarlayan antibiyotik kullanımı soruna kalıcı çözüm getiremediği gibi vücuttaki bakterilerin direncinin artmasına neden olabilir”

Ameliyat 15-20 dakika sürüyor

Böyle durumlarda geniz ameliyatını tavsiye eden Yılmaz, şunları belirtti:

“Çocukta sürekli ya da sık tekrarlayan sinüzit atakları, nefes darlığı, uyku apnesi veya iltihabı, konuşma bozukluğu, tedaviyle düzelmeyen ya da sık tekrarlayan kulak iltihabı varsa geniz eti ameliyatı öneriyoruz. Genel anestezi verilerek uyutuyoruz. Büyüyen geniz etini çocuğun ağzının içinden alıyoruz. Ameliyat 15 dakika civarında sürer ve çocuk yaklaşık 20 dakika sonra uyanır. Geniz eti ameliyatında deride bir kesi yapılmasına gerek yoktur. Aynı gün içerisinde 3-4 saat sonra taburcu olur. Çocuklar geniz eti alındıktan sonra artık sık hastalanmazlar; çünkü vücutta geniz eti gibi görev yapan başka dokular aynı fonksiyonları yeterince yapabilirler. Eğer çocuğunuzda geniz etinin büyüdüğünden veya iltihaplı olduğundan şüpheleniyorsanız mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmalısınız”