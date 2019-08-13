Uzmanlar uyardı: Kazalar en çok o günde yaşanıyor!

Taha Emre Özdemir Ankara

Yapılan tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen bayram tatilinin başladığı ilk günden bu yana yaşanan trafik kazalarında 30 kişi hayatını kaybetti. 276 yolcu da yaralandı. Dönüş yolculuklarının başladığı günde uzmanlardan yine hayati uyarılar geldi.

Aşırı hıza dikkat!

İstatistiklere göre en çok trafik kazasının tatilin son gününde yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, ilk uyarılarını aşırı hız konusunda yapıyor. Seyir halindeyken cep telefonu kullanmanın alkollü araç kullanmakla eş değer olduğu vurgulanırken, direksiyona yorgun çıkılmaması ifade edilerek, sürücülerin sık sık mola vermesi gerektiği de belirtiliyor..

Araç takip mesafesi

Özellikle bayram tatillerinde araç sayısının on katına çıktığı hatırlatılırken seyir halindeki takip mesafesine de dikkat çeken uzmanlar hatanın tek taraflı olmayacağını da dile getiriyor. Bugüne kadar yaşanmış trafik kazalarının istatistiklerine göre emniyet kemerinin birçok kazada hayat kurtardığı ifade edilirken, trafiğe mümkünse iki ehliyetli kişiyle çıkılması gerektiği söyleniyor.

İçişleri Bakanlığı'nın tedbirleri

Kurban Bayramı için 116.236 trafik personeli, otobüslerde yolcu olarak denetim yapacak 560 personel, alınan tedbirleri gözden geçirmek ve yerinde denetlemek için görevlendirilen 56 polis başmüfettişi ile 24 saat esasına göre trafik tedbiri aldıklarını belirten İçişleri Bakanlığı da seyahate çıkacaklara şu uyarıları yaptı:

Bakanlıktan son uyarılar

"Vatandaşlarımızın bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi ve toplum olarak hepimizi derin üzüntüye boğan can kayıplarının yaşanmaması için alınmış olan tüm trafik tedbirlerinin yanında; dönüş ve seyahat planlarını, nerede dinleneceklerini, nerede mola vereceklerini trafik yoğunluğunun artacağı bu tarihleri dikkate alarak yapmalarını, kazaların varış yerine yakın mesafelerde meydana geldiği dikkate alınarak, varış noktasına yaklaşıldığında yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarını ve kısa aralıklarla mola (2 saatte 10 dakika) vermelerini, aşırı hızlı ve yorgun/dikkatsiz araç kullanmama, takip mesafesine uyma, yol kenarlarında ve tesis girişlerinde yol üzerine park veya duraklama yapmama gibi kurallara titizlikle uymalarını, araca (otobüsler dahil) bindikleri andan itibaren muhakkak emniyet kemerlerini takmalarını, Kırmızı Düdük ve Emniyet Kemerin Ses Getirsin kampanyası çerçevesinde; aşırı hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanmama ve yayaya yol verme konusundaki çocuklarımızın uyarılarını dikkate almalarını, kendileri, sevdikleri ve ülkemiz adına önemle rica eder, tüm vatandaşlarımıza kazasız dönüş yolculukları dileriz.