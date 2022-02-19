Uzmanlar uyardı! Bu bitki çayı kanseri tetikliyor

Sakinleştiren ve rahatlatan bitki çayları severek tüketiliyor. Bitki çaylarını fazla tüketmek ise zararlı. İşte bitki çayı araştırması ve sonuçları...

Araştırma sonuçları

Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi, maté çayının yüksek dozları ve uzun süreli kullanımının prostat, mesane, ağız, yemek borusu, akciğer ve boyun kanseri riskini artırdığını açıkladı. Bu çay, ızgara etlerde ve tütün dumanında da bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH'ler) içerdiği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda bu kanserojen maddeye uzun süre maruz kalmanın, bağışıklık, üreme ve nörolojik sistemler üzerinde ciddi etkileri olabileceği keşfedildi. Healthline adı verilen yayın kuruluşu da, bu çay tüketiminin kanser riskini artırabileceğini açıkladı. Uruguay'da yapılan bir çalışma, yoğun maté tüketen kişilerin hafif tüketenlere kıyasla akciğer kanserine yakalanma olasılığının %60 daha fazla olduğuna dair veriler elde etti. Bu çalışma, Cancer Epidemiology Biomarker and Prevention dergisinde ya yınlandı ve 1000 Urugaylı yetişkin üzerinde çeşitli deneyler yapıldı. Sonunda bulgulara göre, bu çayı çok fazla tüketmenin bir kişinin hem solunum hem de sindirim kanseri riskini artırabildiğini öne sürdü. Ayrıca hastaların, hastalığın daha nadir görülen bir türü olan "küçük hücreli akciğer kanseri" teşhisi ile karşılaşma olasılığının daha yüksek olduğu belirtildi.