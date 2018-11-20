0553 313 94 23

Uzmanlar üst üste uyarılar yapıyor

Plastik ürünlerini fazla kullananlarda, özellikle karaciğer enzimlerinin yükseldiğinin, karın yağlanmasının arttığı tespit edildi.

20 Kasım 2018 Salı 20:35
Uzmanlar üst üste uyarılar yapıyor


Konya Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Selma Çivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de yapılan bir araştırmada, plastik ürünlerini fazla kullananlarda, özellikle karaciğer enzimlerinin yükseldiğinin, karın yağlanmasının arttığının tespit edildiğini söyledi.

Plastik ürünlerinde bisfenol A ve flalein isimli maddelerin kullanıldığını ifade eden Çivi, “Çevresel kirleticiler olarak vasıflandırdığımız plastikler, boğazımızdan başlayarak tiroit bezini, karın bölgesinde yer alan pankreas bezini, kadınlarda yumurtalıkları, erkeklerde de testisleri temel olarak etkilemekte ve kısırlığa sebep olmaktadır” dedi.

Çivi, bebek biberonlarında da bu maddelerin kullanılabildiğine dikkati çekerek, biberonların ısıtılmasıyla çocukların küçük yaşlarda, plastik ürünlerdeki zararlı maddelere maruz kaldığını dile getirdi.

Bu maddelerin, çocuklarda davranış bozukluklarına sebep olduğunu vurgulayan Çivi, “Bu zararlı maddeler, çocukların bütün genetik yapılarını değiştirebilmekte. Plastikleri, günlük yaşamımızdan mümkün olduğunca uzaklaştırıp, plastik ürünler yerine içindeki sıvıya zararlı maddelerini bırakmayan cam ve çelik gibi ürünleri tercih etmeliyiz” diye konuştu.

Çivi, plastiklerde üçgen biçimindeki bir kutunun içerisinde numaralar olduğunu belirterek, bu numaralardan en tehlikeli olanların 3-6-7 olduğunu bildirdi.

GÜVENLİ DEĞİL!

“7 işareti bulunan veya numarasız olan cam gibi parlak ve sert plastik, en tehlikeli olan plastiktir ve 'güvenli değildir' demektir. İçindeki zararlı maddeleri gıdalara sızdıran bu plastikler yiyecek ve içeceklerde kullanılmamalıdır. 6 numaralı plastik ise kahve ve çay gibi sıcak içecekler için kullanılan köpük bardakların plastik olduğunu çoğumuz bilmeyiz. Bu malzeme benzenden üretilir. Kanserojen bir madde olarak bilinen bu maddenin mutfaktan kesinlikle uzak tutulması gerekir.”

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 20:35
  1. Konya
  2. plastik kullanımı
  3. plastik kullanmanın zararları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hentbol: Erkekler Süper Lig
    1. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    2. Trump: Selman'ın cinayetten haberi..
    3. Kolon kanserinden korunmak için...
    4. Bu baharatlar şifa kaynağı
    5. Egzamanın şifası hevhulma otu
    6. Göçmen kuşlardan Çukurova'da..
    7. Kimyasal Silahların Yasaklanması..
    8. İlk güneş enerji santralimiz..
    9. Uzmanlar üst üste uyarılar yapıyor
    10. Helikoptere el sallayıp aracını..
    11. Hacizli gemileri parçalamaya..
    12. Futbol: Hazırlık maçı
    13. Down sendromlu gencin 13 yıllık hayali..
    14. Plastik işçilerini bekleyen tehlike
    15. Jandarma, kuşlar için göl üzerinde..
    16. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    17. Ahşap oyuncak sağlıklı
    18. Cahill milli takımda son maçına çıktı
    19. Terör örgütü YPG/PKK, protestoculara..
    20. TBMM Genel Kurulu
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı