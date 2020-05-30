Uzmanlar tavsiye ediyor: Yorgunluğa 'doğal' ilaç!

Ayçiçeği, papatyagiller familyasına ait çekirdekleri ve yağı için yetiştirilen sarı çiçekli bir bitkidir. 'Günebakan' olarak da bilinen ayçiçeği, özellikle E vitamini bakımından oldukça zengindir ve insan sağlığına birçok fayda sağlamaktadır. Uzmanlar ayçiçeğinin özellikle yorgunluğa birebir geldiğini söylemektedir. Ülkemizde yoğunluk olarak Marmara bölgesinde yetiştirilen ayçiçeği, potasyum bakımından zengin topraklarda yetişmektedir. Bu sayede içerisinde nitrat bulunur.

Ayrıca içeriğinde yüksek miktarda fosfor ve azot maddeleri de bulunduran ayçiçeği, özellikle sindirim sistemine birebir faydalıdır.

İşte ayçiçeğinin inanılmaz faydaları...

- Antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek bakteri ve virüslerden arındırır.

- Kabızlık sorununun yaşanmasını önler, mide rahatsızlıklarına birebir gelir, bağırsakları temizler.

- Üst solunum yolları ile ortaya çıkan yüksek ateş ve öksürük gibi sorunlara iyi gelir.

- İçeriğinde yüksek miktarda fosfor barındırdığından kemik hastalıklarına karşı birebir gelir. Ayçiçeği kemikleri ve kasları güçlendirir.

- Baş ağrısı, yorgunluk ve depresyon gibi rahatsızlıklarının yaşanmasını engeller.

- Yapılan birçok araştırma ayçiçeğinin diyabet hastalığına birçok fayda sağladığını göstermiştir.