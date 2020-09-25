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Sağlık Uzmanlar tavsiye ediyor: Sabahları içilen patates suyu bakın nelere iyi geliyor
Sağlık

Uzmanlar tavsiye ediyor: Sabahları içilen patates suyu bakın nelere iyi geliyor

Aşırı tüketilmesi tavsiye edilmeyen patates, gün içerisinde yeterli miktarda tüketildiğinde sağlığa çeşitli faydalar sağlıyor. Uzmanlar ise, birçok hastalığa iyi geldiğini vurgulayarak patates suyunu tavsiye ediyor. İşte patates ve patates suyunun inanılmaz faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-09-25 03:00:00 -
Uzmanlar tavsiye ediyor: Sabahları içilen patates suyu bakın nelere iyi geliyor

Patlıcan ailesine ait olan patates, karbonhidrat bakımından zengin yer altı besinlerindendir. Uzmanlar, patatesin aşırı tüketilmesini tavsiye etmez. Ancak gün içerisinde yeterli miktarda tüketilmesi durumunda sağlığa çeşitli faydalar sağlar.

Toprakta bulunan tüm vitamin ve mineralleri içeren patates, ülkemizde çok sık tüketilmektedir. Şeker hastalığından mide temizliğine kadar birçok faydası bulunur. Patates, nişasta bakımından çok zengindir. Uzmanlar, özellikle sindirim rahatsızlıklarına iyi geldiğini belirterek patates suyunu tavsiye etmektedir.

Peki patates nelere iyi gelir? İşte patatesin faydaları

- Bilinen en etkili faydası sindirim sisteminedir. Mide rahatsızlıklarına da birebirdir.

- Düzenli olarak tüketildiğinde vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlar.

- Haşlanmış olarak tüketildiğinde kandaki şeker oranını dengeler. Bu özelliğiyle birlikte şeker hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği bir besindir.

- B vitamini bakımından oldukça zengindir. Bu sayede vücudun sağlıklı işleyişine destek olur.

- Yeterli miktarda tüketildiği takdirde sinir sisteminin deforme olmasını engeller. Stres ve yorgunluk gibi hastalıkların oluşma riskini azaltır.

- Cilt yanıkları için çok faydalıdır. Patates dilimleri yanık olan bölgelere bırakıldığında cildin daha hızlı iyleşmesini sağlar.

Uzmanlar, sabahları aç karna içilen patates suyunun da sağlığa çok faydalı olduğunu söylemektedir. Sabahları aç karna içilen patates suyu;

- Felç ve inme gibi ciddi rahatsızlıkların önüne geçer, kalp ve damar sağlığını korur.

- Mide ve bağırsak rahatsızlıklarını engeller.

- Özellikle kabızlık, mide yanması, şişkinlik ve reflü gibi hastalıkların riskini azaltır.

- Eklem iltihaplanmasını önler, kemik sağlığını korur.

- Vücuttaki tüm toksinleri azaltır.

- Kan basıncını düzenler.

- Böbreklerde taş ve kum oluşumunu önler.

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