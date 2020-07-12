Uzmanlar sık sık tavsiye ediyor: Mürdüm eriğinin bilinmeyen faydaları!

Yaz aylarının vazgeçilmez bir besini olan mürdüm eriği, C vitamini deposu olmakla birlikte yüksek miktarda magnezyum ve potasyum içeriyor. Mürdüm eriği, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerali fazlasıyla karşılıyor. Kara erik olarak da adlandırılan bu inanılmaz besin, vücut direncini ve kan yapıcı hücrelerin sayısını arttırdığı için uzmanlar tarafından sıkça tavsiye ediliyor. Ayrıca uzmanlar, mürdüm eriğinin fayda sağlamadığı hastalık olmadığını vurguluyor. Peki mürdüm eriği nelere iyi geliyor? İşte mürdüm eriğinin bilinmeyen faydaları...

- C vitamini deposu olmasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Romatizmal hastalıklara karşı oldukça etkilidir.

- Böbrek ve karaciğer hastalıklarına karşı birebirdir.

- Sindirim sistemindeki parazitleri temizler.

- Güçlü bir idrar söktürücüdür.

- Kan yapıcıdır.

- Kan şekerini dengeler.

- Metabolizmayı hızlandırır, kabızlığı önler.

- Yapılan araştırmalar, mürdüm eriğinin kalp ve damar hastalıklarına iyi geldiğini, kalp krizi yaşanma riskini en aza indirdiğini göstermiştir.