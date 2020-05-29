Uzmanlar patlıcan tüketilmesini tavsiye ediyor

Türk mutfağının vazgeçilmez sebzesi olan patlıcan, Solanaceae familyasına ait; ılık iklimlerde tek yıllık, tropik iklimlerde ise küçük bir ağaç şeklinde büyüyen çok yıllık bir kültür biktisidir. Patlıcan, dünyada üretilen yaş sebzeler arasında 6. sırada yer almaktadır. Yaz mevsiminin vazgeçilmezidir. Kimi yörelerde yazın bol bol alınıp kurutulması da yapılmaktadır. Güneş altında bekleyerek kuruyan patlıcanlar kışın da sofralarda tüketilir.

Uzmanlar, nikotin bakımından en zengin besin olan patlıcanın haftada en az iki kere tüketilmesini tavsiye etmektedir. Patlıcan C ve A vitaminleri bakımından da oldukça zengindir. Çiğ olarak tüketilen patlıcan, özellikle sindirim hastalıklarına birebir gelmektedir.

İşte patlıcanın inanılmaz faydaları...

- Kötü kolesterolün düzenlenmesine yardımcı olur, kalp hastalıklarına yakalanma riskini önemli ölçüde azaltır. Yapılan bazı araştırmalar patlıcanın kalp krizi riskini en aza indirdiğini göstermiştir.

- Patlıcan, kabızlık ve şişkinlik sorunlarını ortadan kaldırarak sindirimi büyük ölçüde rahatlatmaktdır.

- Kandaki trombosit hücreleri dengeler, kas ve kemiklerde ödem oluşumunu engeller.

- Bağırsaklardaki sıvı oranını arttırır, taş ve kum oluşumunu engeller.

- Patlıcan güçlü bir antioksidandır. Ayrıca diyabet rahatsızlığına birebir geldiği kanıtlanmıştır.

- Bağışık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir. Bağışıklık sistemindeki yararlı hücreleri arttırarak hemen hemen tüm kanserlere karşı koruma sağlar.