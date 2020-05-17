Uzmanlar koronavirüse karşı öneriyor! D vitamini içeren besinler
Uzmanlar koronavirüse karşı D vitaminini sıkı tutmamızı öneriyor. Sosyal medyada D vitaminin içeren besinler araştırılmaya başlandı.
D vitamini eksikliği cocuklarda raşitizme, ileri yaşlarda osteoporoza yani kemik erimesine sebep olur. D vitamini fazla alındığında kanda kalsiyum birikmesi olur.
Böbrek taşları, kalp ve böbrek yetmezliği fazla D vitamini alınması sonucu beliren hastalıklardandır. D vitamini içeren yiyeceklerin aşağı yukarı 100 gramı günlük D vitamini ihtiyacının yüzde 10'unu karşılar.
D vitamini ihtiyacını sadece yiyeceklerden karşılamaya calışmak, bu yiyecekler yağ içerdiğinden kolesterolu yükseltebilir.
D vitamini içeren besinler:
Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt, Tereyağı
Ton balığı, Somon, Uskumru, İstridye, Karaciğer
Yumurta sarısı, Tatlı patates, Balık yağı, Mantar
Maydanoz, Yonca, Isırganotu, Yulaf