  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ataması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

İHH, İdlib’de 200 bin sivile iftar ulaştırdı

İki yüzlülüğün adı riya

“İnsan unutkandır, bunu unutma!”

Hızır Ali Muratoğlu kimdir? Hızır Ali Muratoğlu ne zaman şehid edildi?
için kalan
Sağlık

Uzmanlar koronavirüse karşı öneriyor! D vitamini içeren besinler

Uzmanlar koronavirüse karşı D vitaminini sıkı tutmamızı öneriyor. Sosyal medyada D vitaminin içeren besinler araştırılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:04:00 -

D vitamini eksikliği cocuklarda raşitizme, ileri yaşlarda osteoporoza yani kemik erimesine sebep olur. D vitamini fazla alındığında kanda kalsiyum birikmesi olur.

Böbrek taşları, kalp ve böbrek yetmezliği fazla D vitamini alınması sonucu beliren hastalıklardandır. D vitamini içeren yiyeceklerin aşağı yukarı 100 gramı günlük D vitamini ihtiyacının yüzde 10'unu karşılar.

D vitamini ihtiyacını sadece yiyeceklerden karşılamaya calışmak, bu yiyecekler yağ içerdiğinden kolesterolu yükseltebilir.

D vitamini içeren besinler:

Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt, Tereyağı

Ton balığı, Somon, Uskumru, İstridye, Karaciğer

Yumurta sarısı, Tatlı patates, Balık yağı, Mantar

Maydanoz, Yonca, Isırganotu, Yulaf

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı