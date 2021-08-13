Uzmanlar ısrarla öneriyor! Pekmezin içine tereyağı ve karabiber koyup içerseniz...

Pekmez, üzüm, dut ve keçiboynuzu gibi besinlerin ezilerek çıkan suları kaynatılıp elde edilir. Vitamin ve mineral değeri oldukça yüksek olan pekmez, boğaz enfeksiyonları bakımından oldukça güçlü bir besindir. Koyu bir kıvamı olan pekmez, kahvaltıları süsler. Tahin ile beraber tüketilen pekmezin insan sağlığına inanılmaz faydaları vardır. Peki pekmezin faydaları nelerdir? Pekmezin içine tereyağı ekleyip içerseniz...

Kimin tarafından ne zaman keşfedildiği bilinmese de Anadolu topraklarında ilk kez yapıldığı söyleniyor. İnsanların dut, şeker kamışı, üzüm ve keçiboynuzu gibi besinleri ezip çıkardıkları suyu ile beraber yüksek ısıda kaynatıp ortaya kahvaltıları süsleyen pekmez çıkmıştır. Yoğun kıvamlı ve şeker şurubu gibi olan pekmez aynı zamanda çok güçlü bir antioksidan ve antibakteriyeldir. B vitamini grubu bakımından zengin olan pekmez insan sağlığında özellikle vücuttaki demir emilimini artırır. Bu sayede kandaki kan yapıcı hücreleri artırır. Aynı zamanda vücudun ihtiyacı olan karbonhidratı enerji olarak yayılmasını sağlar. Bir kasesi vücudun ihtiyacı olan birçok maddeyi ortalama yüzde 50 karşılar.

Yapılan araştırmalarda pekmezin barındırdığı thiamin ve riboflavin maddeleri baldan on kat daha zengindir. Ayrıca bebeğin gelişimine destek sağladığından uzmanlar hamilelikte tüketilmesini özellikle tavsiye eder.

Pekmezin faydaları nelerdir?

- Sindirim hastalıklarına doğal ilaçtır. Bağırsak florasını düzenler. Mide asidini düzenler. Aynı zamanda sindirim fonksiyonlarını artırır.

- Karaciğer ve akciğer organları vücudun olmazsa olmazlarıdır. Herhangi bir sorun yaşadıklarında ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarır. Ancak pekmez içerdiği güçlü maddeler sayesinde antibakteriyel etki gösterir. Hem akciğerin hem de karaciğerin derinlemesine temizlenmesini destekler.

- Kemiklerin gelişmesi ve güçlenmesinde etkili olan potasyum, kalsiyum, magnezyum, kalsiyum ve bakır açısından oldukça zengindir. Uzmanlar kemik kırılması ya da incinmesi gibi durumlarda kemik suyu kadar tüketilmesini öneriyor.

- Üst solunum yolları nedeniyle boğazlarda artan enfeksiyon yutkunma, nefes alma gibi fonksiyonların doğru işlemesini engeller. Bu da kişinin hastalığının şiddetini artırır. Uzmanlar bu gibi rahatsızlıklar esnasında pekmezin karabiber ile kaynatılıp tüketilmesini tavsiye eder. Boğazları bakterilerden arındırarak sinüs yolların açılmasını destekler.

- Kanda azalan maddeler nedeniyle kan basıncı azalır ya da yükselir. Bu da yüksek tansiyon ve felç gibi rahatsızlıklara davetiye çıkartır. Pekmez kan basıncını dengeleyerek bu gibi durumların yaşanmasının önüne geçer.

- Bağışıklığı güçlendiren doğal bir ilaçtır. Özellikle alerjik durumlarda harekete geçen bağışıklığın neden olacağı şiddeti azaltır. Hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirir. İyileşme sürecine olumlu katkı sağlar.