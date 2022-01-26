Uzmanlar Esed rejiminin "asker kaçaklarını af" kararını şüpheyle karşıladı

Rejimin ajansı SANA'nın haberine göre, Esed, rejim ordusu saflarından yurt içi ve dışına kaçanları kapsayan "af" kararı çıkardı.

Haberde, "Asker kaçakları ancak teslim olmaları halinde aftan yararlanacak." ifadesine yer verildi.

Suriye'de rejim ordusunun yüz binlerce sivili katlettiği uluslararası raporlara yansımıştı.

Esed rejimi Mayıs 2021'de rejim ordusundan kaçanları da kapsayan "genel af" ilan etmişti.

Suriyeli uzmanlar, Esed rejiminin "asker kaçaklarını af" kararını AA muhabirine değerlendirdi.

"Bu kararlar artık sıradanlaştı ve rutinden ibaret"

Omran Stratejik Araştırmalar Merkezinde görevli Suriyeli araştırmacı Maen Talla bu kararı "Rejim iç savaşın başlamasından bu yana asker kaçaklarını kapsayan toplam 14 karar çıkardı. Bu kararlar artık sıradanlaştı ve rutinden ibaret olduğu için kimse itibar etmiyor." şeklinde yorumladı.

Talla, rejimin bu kararını göstermelik olarak gördüğünün altını çizerek, "Rejim her uzlaşı sonrası asker kaçaklarını alıkoyarak, güvenlik birimlerine götürüp haklarından mahrum bırakıyor." dedi.

Avrupa'ya kaçan bazı eski rejim unsurlarının "insanlığa karşı suç işlemekten" Almanya'daki mahkemelerce yargılandığını hatırlatan Talla, "Bu kararla rejim ayrıca Avrupa'ya sığınan eski ordu mensuplarına 'bakın Avrupa sizi yargılayacak, ben size kucak açıyorum' mesajını vermek istiyor olabilir." diye konuştu.

"Kimse rejime güvenmiyor"

Jusoor Araştırma Merkezinde görevli araştırmacı Vail Ulvan da "Rejimin aldığı bu tür kararlar artık rutin bir hal aldı. Her yıl tekrar ediyor. Kimse rejime güvenmiyor." dedi.

Ulvan, rejimin sürekli saflarını dolduracak personele ihtiyacı duyduğunu vurgulayarak, "Rejim bu göstermelik kararlarla uluslararası baskılara uyduğu mesajını vermeye çalışıyor. Özellikle de Rusya'dan gelen baskılara. Rejimin davranışlarında herhangi bir değişikliğe gitmemesinden dolayı bu kararların hiçbirisi fayda etmeyecek." ifadelerini kullandı.