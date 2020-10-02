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Yaşam Uzmanlar, Dipsiz Göl’ün son durumunu değerlendirdi
Yaşam

Uzmanlar, Dipsiz Göl’ün son durumunu değerlendirdi

Gümüşhane'de define kazısına kurban edilen Dipsiz Göl’ün eski haline gelmesinin mümkün olmadığını söyleyen uzmanlar “Derisini yüzdüler, dokularını kaybettirdiler.” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 17:19:00 -
Uzmanlar, Dipsiz Göl’ün son durumunu değerlendirdi

Define kazısı sonucu yok olan Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası’nda yer alan Dipsiz Göl, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği’nin beraber yürüttüğü eylem planı üzerindeki çalışmalarla eski haline döndürülmeye çalışılıyor.

Eriyen kar ve yağışlarla dolması beklenen gölde istenilen sonuç alınamayınca bölgenin yakınındaki bir dereden su takviyesi yapıldı.

Dipsiz Göl’ün artık yalnızca su birikintisi olduğunu söyleyen göl uzmanı Doç. Dr. Erol Kesici, Dipsiz Göl’ün eski haline geldiğinden bahsedildiğini belirtirken dışarıdan su verilerek eski haline gelmesinin mümkün olmadığını söyledi. Kesici, suyun rengi çok bulanık bir halde olduğunu bu durumun bilime aykırılık teşkil ettiğini de açıkladı.

Gölün her tarafını mahvettiklerini söyleyen Uzman Kesici “gölün derisini yüzdüler, dokularını kaybettirdiler.” dedi. Doldurulan su oraya uyum sağlayacak mı? Sorusunu yönelten göl uzmanı Doç. Dr. Erol Kesici doğal gölleri incelerken suyuna aynı insanın kan grubu gibi baktıklarını ifade etti.

 

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