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Dünya Uzmanlar değerlendirdi, F-35’leri bile..! Yeni sistemlerini gösterdiler
Dünya

Uzmanlar değerlendirdi, F-35’leri bile..! Yeni sistemlerini gösterdiler

Çinli uzmanlar, Rusya'nın, irtifaları ve hızları ne olursa olsun 600 km uzaktaki gizli hedefleri tespit eden yeni bir radar sistemi kullanarak ABD yapımı F-35’leri bile vurabilecek kabiliyeti olan sistemi tanıttı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 21:46:00 -
Uzmanlar değerlendirdi, F-35’leri bile..! Yeni sistemlerini gösterdiler

Çin'in Sina Haber Ajansı tarafından yayınlanan bir makalede uzmanlar, söz konusu sistemin yüksek seviyede gizli şekilde hedefine ulaşma olasılığını değerlendirdi.

Uzmanlar, Rus sisteminin 75.000 metre yükseklikte ve 600 km mesafedeki uçak hedeflerini tespit edebildiğini ve bunların hava ve füze ile savaşan S-400 veya Pantsir-S1 füzeleri ile izlenmesine ve hedef alınmasına dikkat çekti.

Makalede, "Rusya şu anda en modern radarlara ve çok sayıda etkili füzeye sahipken, hava savunması çok yoğun olarak boy gösteriyor’’ dedi.

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