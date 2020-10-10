Uzmanlar Akit’e konuştu: Azerbaycan halkı kararlı

Resul Ekrem Şahan Ankara

Azerbaycan Ermenistan arasında ateşkes ilan edilirken, uzmanlar bölgede yaşanan çatışmayı Akit’e değerlendirdi.... Uluslararası ilişkiler Uzmanı Doç. Dr. Haluk Şükürov, şu an bölgedeki durumun oldukça karmaşık olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Azerbaycan ordusu ilerliyor!

“Bu karmaşık yapıyı ele alacak olursak, olayı 4 açıdan değerlendirmek zorundayız. Birincisi, Ermenistan’ın şu anki durumu, ikincisi, Azerbaycan’ın şu anki durumu, üçüncüsü Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği manevi destek, dördüncüsü ise Rusya’nın Ermenistan’a vermiş olduğu politik, ekonomik, güvenlik, askeri açıdan verdiği destek. Birkaç gün önce Çavuşoğlu’nun Azerbaycan’a gerçekleştirmiş olduğu ziyaretinde konuşulan konu Rusya, Ermenistan, Azerbaycan üçgeni içindeki ilişkilerin gelecekte hangi düzeyde devam edeceği yönündeydi. ‘Ne yapacağız?’ı konuştular. Bunu masaya yatırmak zorundalar, zira artık bazı devletler tarafından Azerbaycan’a baskılar başlamış durumda. Bundan sonraki süreçte hangi izleneceğiyle alakalı sanırım artık yol haritası belirlenmiş durumda. Ermenistan’a Rusya’nın yapmış olduğu ziyaretleri de göz ardı edemeyiz. Şu bir gerçek ki, Rusya her zaman Ermenistan’ın iç ve dış politikasında en önemli etkendir ve bu böyle gideceğe benziyor. Bağımsız politika yürüterek Azerbaycan’ın Karabağ’da üstünlük kazanması kuşkusuz Ermenistan’ı rahatsız ediyor.”

Halk ordusunu destekliyor

Gazeteci Yazar Şebnem Karslı da, şunları ifade etti: “Azerbaycan’da savaş ortamı yok! Savaş iki devlet arasında olan bir çatışma anlamına gelir. Topraklarımız dahilindeki Ermenileri, teröristleri arındırma görevini yerine getiren durumda ordumuz. Azerbaycan kendi sınırlarındaki operasyonlara başladığı andan itibaren uzun yıllardır Ermeni rejimi tarafından işgal edilmiş topraklarda galibiyet kazanmaya başladı. Biz de bunu halk olarak sonuna kadar destekliyoruz. Azerbaycan kendi sınırları dahilinde temizlik yapıyor, bunu da açıkça söylüyoruz. Azerbaycan’ın hiçbir sivil halka olumsuz yaklaşımı olmamıştır. Vurulan mevziler silahlı çetelerin konuşlandığı yerlerdir. Bu temizlik de sonuna kadar devam edecektir. Ermeniler de sivil halkı vurmaya devam ediyorlar. Ermenilerin bu adımı da bizim davamızda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha anlamamıza yardımcı oldu. Bölgede olan çatışmaların son terörist Azerbaycan’dan temizlenene kadar devam etmesinden yanayız.”