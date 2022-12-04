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Ekonomi Uzmanından yatırımcıya altın uyarısı! Üstüne basa basa "tam zamanı" dedi ve ekledi: Acilen...
Ekonomi

Uzmanından yatırımcıya altın uyarısı! Üstüne basa basa "tam zamanı" dedi ve ekledi: Acilen...

Kayseri'de sarraflık yapan Bayram Erdoğan, 2023 yılının ilk çeyreğinde altında yükselme beklediklerini belirterek, vatandaşlara altına yatırım yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 14:26:00 - 2022-12-04 14:32:02
Uzmanından yatırımcıya altın uyarısı! Üstüne basa basa "tam zamanı" dedi ve ekledi: Acilen...

Gram altın fiyatındaki yükselişi değerlendiren Kayserili sarraf Bayram Erdoğan, "2021 yılı sonu itibarıyla altın 750 TL seviyelerinde seyrediyordu. Altın fiyatı şu anda ise bin 60 TL. Tam 1 yıl içerisinde altının artış oranı yüzde 40’dır. Yani 750 TL’lerden bin 60 bandına kadar çıkmıştır." dedi.

"Yine baktığımız zaman altın, diğer yatırım araçlarından daha çok kazandırdı." diyen Erdoğan, "2022 yılında bilindiği üzere dünyadaki tedarik zincirlerinin kırılması ve ayrıca Amerikan Merkez Bankası FED’in doları merkeze çekmek suretiyle faizleri yükselterek, doları kıymetlendirme çabalarından dolayı uluslararası piyasada ons fiyatı 2022 yılı içerisinde aynı seyretmiştir. 2022 yılı başı itibarıyla bin 750 seviyelerinde başlayan ons fiyatı, 2022 yılı içerisinde 2 bin 50 bandına yükselmiş ve sonrasında tekrardan bin 750 bandına düşmüştür. Bu şu demektir ki normal şartlar altında dünyada genel beklenti itibarıyla 2 bin 50 seviyelerine çıkması gerekirken, şu anda bin 760 seviyelerindedir." ifadelerini kullandı.

Acilen yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz!

En güvenli yatırım aracının altın olduğunu belirten Bayram Erdoğan, 2023 yılı ilk çeyreğinde gram altının bin 300 TL’ye ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederek, şu tavsiyelerde bulundu:

Finans takipçilerinin vermiş olduğu bilgilere dayanarak şöyle bir tüyo verebiliriz. 2023 yılının ilk çeyreğinde ons fiyatının 2 binlere kadar çıkacağı bekleniyor. Çünkü dünyadaki bu tedarik krizleri, savaşlar bu yönde işarette bulunuyor. Dolayısı ile altın yine güvenilir liman. Eğer 2023 yılı içerisinde ons fiyatımız 2 bin 50 seviyelerine kadar ulaşırsa gram altın bin 250 ile bin 300 TL bandına gelecek. Buradan da çeyrek altını 2 bin ile 2 bin 50 TL çevresinde görmemiz mümkün.

Türkiye’de dolarla alakalı genel bir artış beklemiyoruz. İnşallah da olmaz. Genelde küçük küçük artmasını bekliyoruz. Yine euro bazında çok afaki şekilde bir artış beklentisi yok. Genel anlamda uzmanlarda da böyle bir beklenti var. Biz de bunu böyle görüyoruz. Halkımıza da acilen altına yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz.

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