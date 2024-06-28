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Kadın - Aile Uzmanından uyarı verildi! Tatil dönüşünde saç bakımı ihmal edilmemeli: Bu sorunlara dikkat çekildi! İşte detaylar
Kadın - Aile

Uzmanından uyarı verildi! Tatil dönüşünde saç bakımı ihmal edilmemeli: Bu sorunlara dikkat çekildi! İşte detaylar

Yeniakit Publisher
2024-06-28 17:45:00 - 2024-06-28 17:47:47
Uzmanından uyarı verildi! Tatil dönüşünde saç bakımı ihmal edilmemeli: Bu sorunlara dikkat çekildi! İşte detaylar

Edirne’de kadın kuaförü olan Gökay Özsoy, tatil dönüşünde saç bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek; “Tuzlu su ve güneş ışınları saçı yıpratıyor. Tatil dönüşünde saç bakımı ihmal edilmemeli” dedi.

Edirne’de faaliyet gösteren kadın kuaförü Gökay Özsoy, yaz tatilinin ardından saç bakımının önemine dikkat çekti. Özsoy, tatil dönemlerinde deniz suyu ve güneş ışınlarının saçı ciddi şekilde yıprattığını belirtti. Bu nedenle tatil dönüşünde saç bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle yaz aylarında deniz ve havuz suyunun yanı sıra güneşin zararlı UV ışınlarının saç tellerine zarar verdiğini ifade eden Özsoy, bu dönemin ardından yapılacak saç bakımının saç sağlığı açısından kritik olduğunu söyledi.

“DÜZENLİ OLARAK SAÇ KESİMİ YAPTIRMAK DA OLDUKÇA ÖNEMLİ”

Saç bakımının püf noktalarına da değinen Özsoy, "Tatil dönüşünde saçın nem dengesini yeniden sağlamak için özel şampuan ve saç maskeleri kullanılması gerekiyor. Ayrıca, saç uçlarındaki kırıkları önlemek için düzenli olarak saç kesimi yaptırmak da oldukça önemli" dedi.

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