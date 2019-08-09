0553 313 94 23

Uzmanından Kurban Bayramı’nda et ve tatlı tüketimi

Kurban Bayramı’nda et ve tatlı tüketiminin artması nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunan Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Diyetisyeni Melek Atabey, “Tam buğday ekmeği, peynir ve zeytinden oluşan hafif bir kahvaltı yaptıktan sonra öğle saatlerinde kurban bayramının geleneksel yemeği olan kavurma ile güne devam edebilirler” dedi.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:06
Uzmanından Kurban Bayramı’nda et ve tatlı tüketimi

Kurban Bayramı’nda et ve tatlı tüketiminin artması nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunan Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Diyetisyeni Melek Atabey, “Tam buğday ekmeği, peynir ve zeytinden oluşan hafif bir kahvaltı yaptıktan sonra öğle saatlerinde kurban bayramının geleneksel yemeği olan kavurma ile güne devam edebilirler” dedi.


Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Kurbanlar kesilecek, kavurmalar pişirilecek, tatlılar yenecek ve bundan dolayı yeme alışkanlığında değişiklikler yaşanacak. Bu konuda uzmanlar, et ve tatlı tüketiminin arttığı Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara, etin tüketimi ve sindirimi konusunda uyarılarda bulundu. Kurban Bayramı’nda hafif yiyecekler tüketmek ve bol su içmek çok önemli.


Kurban Bayramı’nın dini bir gereklilik olmasının yanında uzun bir süre kırmızı et tüketimi anlamına da geldiğini hatırlatan Diyetisyeni Melek Atabey, “Bu anlamda kronik hastalığı olan bireylerin öncelikle dikkat etmesi gerekiyor. Eğer bireylerde kalp rahatsızlığı, hipertansiyon veya şeker hastalığı varsa et tüketirken onların porsiyona daha da dikkat etmesi gerekiyor. Aynı gün kesilen etleri aynı gün tüketmeye genellikle kahvaltıyı atlayıp günün ilk öğününe kırmızı etle beraber başlıyoruz. Bu nedenle etlerin sindirimi zor hem de yüksek oranda yağ içerdiği için porsiyonlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yine ilk önerdiğimiz şeylerden bir tanesi mutlaka bir kahvaltının atlanmaması gerektiği. Bayram sabahı telaşıyla genelde kahvaltıyı atlayıp kurban eti ile beraber ilk öğünümüzü alıyoruz. Ancak bu durum hem mide hem barsak ve sindirim problemlerine yol açabiliyor. Midede şişkinlik ağrı gibi problemler bireylerde görülebiliyor. Tam buğday ekmeği, peynir ve zeytinden oluşan hafif bir kahvaltı yaptıktan sonra öğle saatlerinde kurban bayramının geleneksel yemeği olan kavurma ile güne devam edebilirler. Özellikle sindirim anlamında et tüketimini öğle öneriyoruz, akşam veya sabah değil. Çünkü etlerin tüketimi 4 saat sürer bu da vücudumuzu yoracak anlamındadır. Öğle yemeğinde kavurmanın yanında ayran ve salata ile beraber tükettikten sonra hafif bir akşam yemeği öneriyoruz. Özellikle akşam et tüketimini önermiyoruz, belki bir çorba, salata zeytinyağlı yemekler gibi tüketim olabilir. Yine Kurban Bayramı’nda misafir ağırlamayı çok seviyoruz bu anlamda tatlı tüketimine oldukça dikkat etmeliyiz. Bu süre boyunca vücudumuza zaten et tüketerek sindirim konusunda bir ağırlık yüklüyoruz bir de ağır şerbetli tatlılardan uzak durmamız gerektiğini hatırlatırım. Eğer illa ikram etmek istiyorsak sütlü ve meyveli tatlılar, meyvenin kendisi veya yaz mevsiminde olduğumuz için dondurma tercih edebileceğimiz en doğru alternatifler arasında. Bir de gün içinde yürüyüş ve su eklenirse aslında Kurban Bayramı’nda hiçbir problem yaşamadan sağlıklı bir şekilde bayramı geçirebilirler” şeklinde konuştu.


“Eğer Kurban Bayramı’nda ev ziyaretleri yapılacaksa hafif yürüyüşlerle yapabilirlerse aslında üst üste yüklenmenin önüne geçebilirler”


Bayramda ev ziyaretlerinde genelde aynı menülerin defalarca üst üste tüketildiğini anımsatan Atabey, “Sürekli et ve tatlı tüketimi aynı öğün içerisinde bile üst üste olabiliyor. Ama bu sefer Kurban Bayramı’ndan sonra sağlık sorunları gözlemlenebiliyor bireylerde. Kan şekerlerinde oynamalar, kolesterol artımı görülebiliyor ya da hiçbir şey olmasa kilo artımını kontrol altına alamıyorlar. Aslında bu anlamda bizim misafirlerimizi düşünmemiz gerekiyor. Misafirlerimiz için daha hafif bir menü düşünebiliriz. Eğer tatlı ikram edeceksek sütlü tatlılar, hafif alternatifler belirleyebiliriz ya da biz reddemiyorsak belki porsiyonları biraz küçültebiliriz porsiyon kontrolü yapabiliriz. Eğer Kurban Bayramı’nda ev ziyaretleri yapılacaksa hafif yürüyüşlerle yapabilirlerse aslında üst üste yüklenmenin önüne geçebilirler” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum Palandöken Malmeydanı 3. etep kentsel dönüşüm projesi 579 konut teslimat ne zaman?
    1. Erzurum Palandöken Malmeydanı 3. etep..
    2. TRT Çocuk'tan çocuklara bayram sürprizi
    3. Orhangazi Kent Konseyi’nde Şinasi Kaya..
    4. Yeşilyurt Belediyespor’da yeni sezon..
    5. AK Parti’li Akkal Selendi’de..
    6. Büyükşehir Avrupa Şampiyonu Benay..
    7. Develi Kaymakamı Duru Kurban Bayramı..
    8. Davet listesinde Gül ve Davutoğlu var
    9. İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı..
    10. Körfez’de 38 ton tekstil atığı toplandı
    11. Yeni Malatyaspor umudunu koruyor
    12. Antalya'da midibüsle kamyonet..
    13. Vedat Muric: Fenerbahçe tarihine adımı..
    14. Kaş’a ‘masalcı’ geldi
    15. Simon Kjaer, Fenerbahçe'ye geri..
    16. Bayburt’ta köylüler, güneş altında..
    17. Oto bakım servislerinde bayram..
    18. Çin'de ülke genelindeki polislere..
    19. Antalya OSB’de, itfaiyecilere özel..
    20. Spor Kulübü, bayram mesajını Ali..
    21. "Hindistan'ın Keşmir kararı tamamen ve..
    22. Bayram keyfi sosyal tesislerde..
    23. Siirt ve Mardin’deki trafik kazaları..
    24. Derin dondurucu ve kıyma makinelerine..
    25. İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim..
    26. "Sağlıklı bayram sofrası" önerileri
    27. Kurallara uymayanlar kameralardan..
    28. Patlama alanında inceleme
    29. Android karşı dev hamle! Huawei kendi..
    30. Bayramda 10 milyon kişi 10 milyar..
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Kırgızistan’da “17-25 Aralık” amacına ulaşıldı! Besle FETÖ’yü oysun gözünü
    Kırgızistan’da “17-25 Aralık” amacına ulaşıldı! Besle FETÖ’yü oysun gözünü
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!