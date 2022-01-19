Uzmanından kış mevsimi hamilelerine özel tavsiyeler

Kış mevsiminin hamilelikte bazı zorlukları da beraberinde getirdiğini söyleyen Medicana Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Esra Yalım, bu dönemde anne adaylarının yapması gerekenlere ilişkin önerilerde bulundu. Hamilelik dönemi kış aylarına denk gelen hamile kadınların daha endişeli olma eğiliminde olduğunu söyleyen Dr. Yalım, “Ancak doğru tavsiyeler ve önlemlerle, doktor kontrollerine düzenli olarak giderek hamilelik dönemini sorunsuz geçirmek elbette mümkün” dedi.

“Kış mevsiminde grip aşılarını olmalarını öneriyoruz”

Hamilelik döneminde oluşan hormonal değişikliklerden ötürü hamile kadınların, toplumun geri kalanına göre bağışıklık yanıtının azaldığına dikkat çeken Dr. Yalım, “Bu durum onları başta grip, soğuk algınlığı olmak üzere diğer enfeksiyonlara da yatkın hale getirir. En önemli tavsiyemiz de bu konu üzerine oluyor. Kış hamilelerine grip aşılarını olmalarını öneriyoruz. İyi beslenme, istirahat ve vitamin takviyelerinin yanı sıra bol su içerek, vücudun su dengesinin korunması lazım. Anne adayları kişisel hijyene dikkat ederek ve hasta insanlardan kaçınarak gerekli tedbirleri alabilirler” diyerek kış mevsiminde enfeksiyonlardan korunmanın ve daha hızlı bir iyileşme sağlamanın mümkün olduğunu ifade etti.

Topuklu ayakkabılardan kesinlikle kaçınmalılar

Dr. Esra Yalım, kış mevsimi özelinde korktukları bir diğer konunun düşme olduğunu belirterek, “Kış mevsimi hava koşullarının çetin geçtiği bölgelerde kayarak düşmeler oldukça yaygın. Hamilelik döneminde ağırlık merkezi, kilo dağılımı değişerek dengenin korunmasında zorluklar doğurabilir. Çoğu zaman hamile kadınlar düşse bile anne rahmi gerekli güvenli ortamı sağlayarak bebeğin bu durumdan olumsuz etkilenmesinin önüne geçer. Ancak ilk üç aydaki düşmelerde, şiddetli ağrılarla beraber olan düşmelerde ve üçüncü trimesterden sonra olan düşmelerden sonra bebeğin hareketleri hissedilmiyorsa mutlaka doktora başvurmalısınız. Hamile kadınlara topuklu ayakkabılardan kesinlikle kaçınmalarını öneriyoruz. Taban yapısı kış mevsimine uygun olan doğru ayakkabıları seçmelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Evdeki hava ve cilt nemlendirilmeli

Kış mevsiminde gebelik ile ilgili cilt sorunlarının kötüleşebileceğini söyleyen Dr. Yalım, “Kuru havayla beraber nemsiz kalan ciltte kaşıntı, egzama benzeri döküntüler olabilir. Bu durumda evdeki havayı nemlendirmelerini, ellerini ve kuruyan bölgeleri uygun nemlendiricilerle nemlendirmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

TEHLİKELİ OLABİLECEK KIŞ AKTİVİTELERİNDEN UZAK DURULMALI

Dr. Yalım, “Kış aylarında maalesef genellikle toplumun egzersiz süresi, soğuk havalarla birlikte oldukça düşüyor. Hamilelikte egzersizin faydaları ise sayamayacağımız kadar çok. Dolayısıyla hamile kadınların riskli kayak, buz pateni gibi tehlikeli olabilecek kış aktivitelerinden sakınmalarını, mümkünse evde yapılabilecek egzersizleri yapmalarını ve yürüyüşlerini aksatmamayı tavsiye ediyoruz” diyerek hamilelikte egzersizin öneminin de altını çizdi.

Diğer sıvı gıdalar suyun yerini tutmaz

Vücudun su dengesinin hamilelikteki önemini vurgulayan Uzm. Dr. Esra Yalım “Hamile kadınlar hava sıcak olmadığından su içmeyi unutabiliyor. Halbuki kış mevsimi kuru bir mevsimdir ve vücudun suya önemli derecede ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç diğer sıvı gıdalarla boşluğu doldurulamayacak bir ihtiyaçtır. Unutmayalım ki vücudun susuz kalması tansiyonun düşmesinden erken doğuma kadar birçok sonuca sebep olabilir. Hamileler günde en az 2-2.5 litre su içmeli” önerisinde bulundu.

C vitamini ile bağışıklık desteklenebilr

“Beslenme ele almamız gereken, atmamamız gereken mühim bir konu. Kış meyve ve sebzeleri taze bir şekilde tüketilmeli. Özellikle C vitamininden zengin turunçgiller ara öğünlerde tüketilerek bağışıklık sistemi desteklenebilir” diyen Dr. Yalım, sözlerini şöyle noktaladı:

“Sonuç olarak hamilelik dönemin çok özel bir dönem. Hamile kadını etkileyebilecek herhangi bir sorunun sadece anne adayını değil bebeği de etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalı.”