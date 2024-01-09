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Uzmanından kar tahmini!

Yeniakit Publisher
2024-01-09 10:05:36 - 2024-01-09 10:05:35

Kış aylarında bazı günlerin ortalama sıcaklığın altında ve bol yağışlı geçeceğine dikkat çeken İskenderun Teknik Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Abdulla Sakallı, günbatısı rüzgarının olduğu yağışlı günlerde Samandağ ve İskenderun ilçelerinde deniz taşkınlarının sıklıkla görüleceğini söyledi.

İskenderun Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdulla Sakallı, depremin etkisini hissettirdiği ve vatandaşların büyük çoğunluğunun konteyner kentlerde yaşam sürdüğü Hatay ile ilgili hava tahminlerinde bulundu. Doç. Dr. Sakallı; Akdeniz bölgesinde kış aylarında bazı günlerin ortalama sıcaklıkların altında veya üstünde seyredeceğini belirterek bölgeyi ılıman bir kışın beklediğini söyledi. Doç. Dr. Sakallı, günbatımı rüzgarının olduğu yağışlı günlerde deniz taşkınları konusunda İskenderun ve Samandağ ilçelerine uyarılarda bulundu.

“Pazar günü yurdun tamamında bir kar yağışı görebiliriz”

Son zamanlarda gündemde olan asrın soğuğu geliyor tartışmaları hakkında konuşan Doç. Dr. Sakallı, son verilere göre o kadar soğuk bir dalga beklemediklerine dikkat çekerek “Bu bölgede birkaç gün ciddi sıcaklık düşüşleri olacak. Hatay bölgesinde bu sıcaklık düşüşünü pazartesi günü gördük. Bugün Trakya bölgesinden ciddi bir soğuk hava dalgası yurda giriş yapacak. Bu dalga ile pazar günü yurdun tamamında bir kar yağışı görebiliriz” şeklinde konuştu.

“İskenderun ve Samandağ ilçelerinde sık sık taşkınlar görülecek”

Günbatısı rüzgar ve yağışlarında Hatay ve İskenderun bölgesine dikkat edilmesi gerektiğini değinen Doç. Dr. Sakallı, depremin etkisiyle denizlerde oluşan çökmelerden dolayı deniz taşkınları olacağını vurgulayarak “Günbatımı rüzgarların olduğu yağışlı günlerde İskenderun ve Samandağ ilçelerinde sık sık deniz taşkınları görülecek” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada ciddi bir dezenformasyonun olduğunu ifade eden Doç. Dr. Sakallı; sosyal medya hesaplarının daha çok izlenme ve tıklanma için çok yanlış bilgiler verdiğini ve deprem bölgesinde yaşayan insanların diken üstünde olduğunu bu yüzden daha dikkatli olunmasını ve bilimsel bilgilerin takip edilmesi gerektiğini belirtti.

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