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Aktüel Uzmanından kalp hastalığı riskini azaltmak için "doğru beslenme" tavsiyesi
Aktüel

Uzmanından kalp hastalığı riskini azaltmak için "doğru beslenme" tavsiyesi

Medicana Avcılar Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı, Uzm. Dr. Naser Can: - "ABD'deki kardiyovasküler hastalığı azaltmak için stratejik bir plan hazırladı. Komite bilimsel literatürü inceledi ve insanların kardiyovasküler sağlıklarını korumak için izleyebilecekleri en önemli 7 davranışı belirledi" - "Bunlar arasında egzersiz, doğru beslenme, düşük kan basıncı, kolesterolü düşürmek, kan şekerini bilmek, sağlıklı bir kiloyu korumak ve sigara içmemek yer alıyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:42:13 -
Uzmanından kalp hastalığı riskini azaltmak için "doğru beslenme" tavsiyesi

İSTANBUL (AA) - Medicana Avcılar Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı, Uzm. Dr. Naser Can, kardiyovasküler sağlığını korumak için önemli 7 davranış olduğunu belirterek, "Bunlar arasında; egzersiz, doğru beslenme, düşük kan basıncı, kolesterolü düşürmek, kan şekerini bilmek, sağlıklı bir kiloyu korumak ve sigara içmemek yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Medicana Avcılar Hastanesi açıklamasında görüşlerine yer verilen Medicana Avcılar Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı, Uzm. Dr. Naser Can, dünya çapında kalp hastalıklarının ve felçlerin önde gelen ölüm nedenlerinden olduğunu belirterek, "Tüm toplumlarda kalp hastalıkları ölüm nedenleri arasında en ön sıralarda gelir. Ama iyi haberler de var. Tüm kardiyovasküler hastalık vakalarının yaklaşık yüzde 80'i önlenebilir. Hayat tarzınızda kolay, basit ve hatta eğlenceli aktiviteler yapmak dahil bazı değişiklikler yaparak riskinizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kalp hastalığı riskini azaltmak için yapılabilecek birçok şey olduğunu aktaran Can, "2010 yılında, Amerikan Kalp Derneği'nden bir uzmanlar komitesi, ABD'deki kardiyovasküler hastalığı azaltmak için stratejik bir plan hazırladı. Komite bilimsel literatürü inceledi ve insanların kardiyovasküler sağlıklarını korumak için izleyebilecekleri en önemli 7 davranışı belirledi. Bunlar arasında; egzersiz, doğru beslenme, düşük kan basıncı, kolesterolü düşürmek, kan şekerini bilmek, sağlıklı bir kiloyu korumak ve sigara içmemek yer alıyor. Bu 7'li paketi daha optimal seviyelerde tutan insanlar oldukça iyi yaşam kalitesine sahiplerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Can, Kovid-19 salgınında sağlıklı yaşam tarzını korumak gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüsün ülke genelindeki topluluklarda gelişen etkisi ile birçok insanı ofise, okula, bakkal veya spor salonuna gitmelerini engelleyen yeni zorluklara sebep olmuştur. Evde iken sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmeye yardımcı olacak egzersizler yapılmalıdır. Evde devre antrenmanı oluşturun. Atlama krikoları, lunges veya yerinde koşu gibi evde yapabileceğiniz üç veya dört egzersiz seçin. Her egzersizi kısa aralıklarla yapın ve devreyi iki ila üç kez tekrarlayın.

Günlük aktivitelerinizin temellerini hatırlayın: sigara içmeyin, dengeli beslenin, uykunuza dikkat edin, ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla sık sık yıkayın, öksürüğünüzü veya hapşırmalarınızı bir mendille örtün ve ardından dokuyu atın, hastaysanız işten uzak durun, yüzeylere dokunmaktan kaçının, yüzünüze dokunmamaya çalışın ve gözle görülür hasta görünen insanlardan kaçının."


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