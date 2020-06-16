Uzmanından "İlgilenilmeyen çocuğun ebeveyni sosyal medya olur" ikazı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Dinleyici, çocukların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde artan medya, kullanımını değerlendirerek, "İlgilenilmeyen çocuğun ebeveyni sosyal medya olur." uyarısında bulundu.

Dinleyici, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların ekran pratiklerinin denetim altına alınması gerektiğini belirterek, özellikle salgın ürecinde ailelerin kontrol sıklığını artırması gerektiğini belirtti.

Virüsünün yayılmasından kaynaklanan korku ve streslere ek olarak, ebeveyn sorumlulukların da önem kazandığının altını çizen Dinleyici, şunları ifade etti:

"Ekran eğlencesi genellikle çocukları memnun eden ve ebeveynleri aktif gözetimden kurtaran bir çözüm. Ancak çocukların fiziksel ve psikolojik ihtiyaçları bu kriz sırasında azalmıyor. Ölçülü ve gelişimsel olarak uygun ekran etkinlikleri sağlıklı ve dengeli bir yaşam tarzı haline getirmeliyiz. Aksi taktirde ilgilenilmeyen çocuğun ebeveyni sosyal medya olur."

- "Kötüyü örnek almak çok kolay"

Dinleyici, ebeveynler olarak çocukların denetiminin daha fazla sıklaştırılması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Denetim bırakıldığında uygun medya seçimlerini yapma becerisi sınırlı olan çocuklar ve gençler, şiddet, cinsiyet, uyuşturucu kullanımı, küfür ve zorbalık gibi potansiyel olarak zararlı içeriklere maruz kalabilir. Kötüyü örnek almak çok kolay. Çocukların yapması gereken eğitici çevrimiçi ve çevrimdışı etkinlikler hakkında öğretmenlerle iletişime geçmeli. Onların sağlığını korumak için, ekran eğlencesini sınırlayan yapılandırılmış bir günlük rutin belirlemeli. Sosyal medyayı iyilik, yardımlaşma için kullanmayı öğretmeliyiz. Sosyalleşmeyi cep telefonundan da yapabileceğimizi anlatıp, aile büyükleriyle görüntülü sohbetler edebiliriz. Eğer ebeveynler çocuklarına sınır koymakta ya da yönlendirmede sorun yaşıyorsa, profesyonel bir destek almaları gerekiyor."

Kaliteli içeriklerin ebeveynler tarafından bulunması ve önerilmesi gerektiğine değinen Dinleyici, "Uyku, sosyalleşme, ders gibi konular planlanmalı, çocukların tüm gün sosyal medyada bulunmasının önüne geçilmelidir. Elbette çocuklar eğlenecek, arkadaşlarıyla güzel zaman geçirmek isteyecek. Fakat aile büyüklerinin bu eğlenceleri yakından takip etmesi önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.