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Sağlık Uzmanından Doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarı
Sağlık

Uzmanından Doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarı

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesinde görevli Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu, kış aylarının gelmesiyle birlikte doğalgaz zehirlenmelerine karşı vatandaşı uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 20:03:00 -
Uzmanından Doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarı

Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu, doğalgaz zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla alınacak tedbirleri ve zehirlenme esnasında yapılacak önlemleri açıkladı.

Doğalgazla ısıtılan evlerde dikkat edilmesi gereken bazı hususlara değinen Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu, “Kış aylarıyla beraber daha çok kullandığımız kombilerimizin yıllık bakımlarını yaptırmamız gerekiyor. Kombilerin bulunduğu alanlar için özellikle tasarlanmış havalandırma alanları vardır. Bu havalandırma alanlarının herhangi bir nedenle kapatılmaması gerekiyor. Kombilerimizin bacalarının temiz olması, bacalara başka makinelerin bağlanmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Doğalgaz kaçağının olduğu fark edildiği an yapılması gerekenleri de dile getiren Kulu, “Doğalgaz; kokusuz, tatsız ve renksiz bir gazdır. Ancak bizim bu gaz kaçağını fark etmemiz için içerisine bazı kimyasallar katılarak bir koku sağlanır. Bu kokuyu aldığımızda acilen odayı havalandırmamız, eğer gaz kaçağı miktarı çok yoğunsa mümkünse alanı terk etmemiz gerekir. Doğalgaz yanıcı ve patlayıcı bir gaz olduğu için kaçaktan şüphelendiğimiz durumlarda elektrik düğmesi dâhil herhangi bir elektrikli aleti kullanmamamız, varsa açıkta olanları kapatmamız, ateş yakmamamız ve ateşle yaklaşmamamız, eğer varsa ateş bunu söndürmemiz gerekiyor” dedi.

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