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Sağlık Uzmanından 'ayran' tavsiyesi
Sağlık

Uzmanından 'ayran' tavsiyesi

Yeniakit Publisher
2024-05-28 12:30:00 -
Uzmanından 'ayran' tavsiyesi

Diyetisyen Merve Kodal az aylarında tuzlu ayran, su, sebze ve meyve tüketimi tavsiyesinde bulundu.

Alanya Belediyesi Diyetisyeni Merve Kodal, vatandaşların yaz aylarında beslenmeleri konusunda dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bir açıklama yaptı.

Diyetisyen Merve Kodal, yaşamın her döneminde olduğu gibi yeterli ve dengeli beslenmenin yaz döneminde de oldukça önem arz ettiğine değindi. Yaz aylarının başlamasıyla birlikte artan hava sıcaklıklarının çeşitli sağlık problemlerini beraberinde getirdiğini kaydeden Diyetisyen Kodal, “Bu aylarda sıcaklık ile nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Sıcaklıktan dolayı aşırı terleme sonucu vücuttan terle birlikte sodyum, potasyum gibi mineraller de atıldığından, halsizlik, nabız zayıflığı, yorgunluk ve dolaşım bozukluğu belirtileri görülebilir” dedi.

Tuzlu ayran, bol su, sebze ve meyve tüketilmeli

Vücuttaki sodyum kaybını önlemek için tuzlu ayran, potasyum kaybı için bol sebze ve meyve, sıvı kaybı için de günlük 10-12 bardak su tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Merve Kodal, "Serinlemek için asitli veya gazlı içecekler yerine süt, ayran, taze sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir. Yaz sıcaklığından en çok etkilenenler; çocuklar, hamileler, yaşlılar, kalp ve şeker hastalığı olan bireylerdir. Bundan dolayı bu gruptaki kişiler yaz aylarında beslenmelerine daha çok dikkat etmelidirler. Sıcak havalarda besinlerin bozulma riski artmakta ve besin kaynaklı zehirlenmelere sıkça rastlanmaktadır. Bu yüzden dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı, çabuk bozulan potansiyel riskli besinler (et, yumurta, süt, balık vb.) açıkta bekletilmemeli, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmelidir” dedi.

Pişirme yöntemleri önemli

Yaz aylarında tüketilen yağlı ve hamurlu yiyeceklerin aşırı sıcaklarda vücutta yorgunluğa ve baş ağrısına neden olduğunu vurgulayan Kodal açıklamasında, "Bu nedenle özellikle sıcak yaz günlerinde, ağır hamur işleri, hamur tatlıları ve kızartmalar gibi yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Pişirme yöntemi olarak kızartma yerine ızgara, buğulama, haşlama veya fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Genel olarak baktığımızda; yaz aylarında ortaya çıkan sağlık problemlerinde beslenme özellikle önem taşımaktadır. Bu dönemde beslenme düzeninde yapılacak bazı değişiklikler, sağlık problemlerinin azalmasında ve önlenmesinde etkili olacaktır” ifadelerine yer verdi.

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