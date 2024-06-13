  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu şok olacak! Özgür Özel, Erdoğan’a öyle bir şey dedi ki…

Türkiye'yi işgal planı devreye sokuldu! Gizlice toprak satın almaya başladılar, felaket maalesef kapımızda

Rüşvet konuşmalarını gizlice kaydetmişti... CHP’li eski başkan vekilini şikayet etti

Suudi Arabistan gözünü Kaan’a dikti! Suudi Arabistan’ın savunma Bakanlığı yetkilileri Tusaş’ta

Araya Haluk Levent girdi! Maneviyata yönelen Gamze Özçelik’e iğrenç saldırı

Sürpriz gelişme! Ülker Bisküvi gıda deviyle birleşiyor

İsrail’in safındaki katiller hesap versin

İşte, Avrupa Şampiyonası'nda parlayacak genç yıldızlar! Türkiye'den 6 isim var

Gazze’yi tanıyan İspanya’ya tarihi ziyaret! Erdoğan 'Engellemelere maruz kalıyoruz' diyerek duyurdu

Mahkemeden flaş karar! Arsızların davasında sıcak gelişme
Sağlık Uzmanından altın tavsiye: Kurban etinin yanına mutlaka bunu ekleyin!
Sağlık

Uzmanından altın tavsiye: Kurban etinin yanına mutlaka bunu ekleyin!

Yeniakit Publisher
2024-06-13 17:03:00 -
Uzmanından altın tavsiye: Kurban etinin yanına mutlaka bunu ekleyin!

Kurban bayramında et tüketimi artıyor. Hal böyle olunca pek çok kişi sağlık sorunları yaşıyor. Uzman isim et yemeklerinin yanına baklagil eklenmesi gerektiğini belirtti.

Kurban Bayramı'nda beslenmeye dair önerilerde bulunan Diyetisyen Emine Uluçay, tüm besin gruplarını içeren sağlıklı bir beslenme şeklinin benimsenmesinin yaşam kalitesini yükselteceğini belirtti. Etli nohut, etli kuru fasulye veya parça et olarak tüketilen yemeklerin yanında meze ya da salata olarak kuru baklagilleri tüketmenin pek akla gelmediğine dikkat çeken Emine Uluçay, kuru baklagillerin en önemli özelliklerinin altını çizdi.

"Tüm besin gruplarındaki besinlere yeterli ve dengeli miktarda yer vermek büyük önem taşır"

Kalp sağlığı ve sürdürülebilirlik için hayvansal gıda tüketimini azaltmanın fayda sağlayacağını belirten Beslenme Danışmanı Emine Uluçay, "Daha küçük porsiyonlarda tüketeceğimiz etin yanında, bitkisel proteinden zengin kuru baklagilli salata veya mezeler, protein alımı konusunda büyük destek olur. Et, protein açısından zengin olmasına rağmen, lif ve bitkisel kaynaklı folat, demir, magnezyum ve B vitaminleri gibi besinler açısından eksiktir. Lif, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Genel sağlığımız için menülerimizi oluştururken tüm besin gruplarındaki besinlere yeterli ve dengeli miktarda yer vermek büyük önem taşır. Haftanın bazı günlerini bitkisel proteinden zengin kuru baklagil yemekleri ve salatalar ile çeşitlendirmek, hem bütçe dostu bir seçenek sunar hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunur. Ayrıca, salatalara kuru baklagil eklemek, lif ve protein içeriğinden dolayı uzun süre tokluk hissi sağlar" dedi.

Bu hataları yaparak kilo almayın! Bayramda kilo almamanın formülü
Bu hataları yaparak kilo almayın! Bayramda kilo almamanın formülü

Sağlık

Bu hataları yaparak kilo almayın! Bayramda kilo almamanın formülü


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aman dikkat! Bayramınız zehir olmasın
Aman dikkat! Bayramınız zehir olmasın

Sağlık

Aman dikkat! Bayramınız zehir olmasın

Bu sağlık sorunu psikoloji bozuyor
Bu sağlık sorunu psikoloji bozuyor

Sağlık

Bu sağlık sorunu psikoloji bozuyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23