Uzmanından 'Altın' tavsiye: Bu kadar c vitamini limonda bile yok! Adeta bir ecza deposu!

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Balcı, havaların soğuması ile gribal enfeksiyon ve koronavirüs salgınına karşı, vatandaşlara bol bol C vitamini tüketmelerini ve kış çorbası içmelerini tavsiye etti. Balcı, bağışıklığı güçlendiren kış çorbasının tarifini de paylaştı. İşte Uzmanından altın değerinde tavsiyeler, en iyi C vitamini takviyesi besinler: Gribe ve koronavirüse karşı uzman tavsiyesi: C vitamini ve kış çorbası.