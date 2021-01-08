  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Uzmanından altın iddiası: Bu senaryo olursa...
Ekonomi

Uzmanından altın iddiası: Bu senaryo olursa...

Altın fiyatları artacak mı? Altın düşecek mi? sorularının yanıtları araştırılırken, uzmanlardan altın tahmini geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 16:55:00 -
Uzmanından altın iddiası: Bu senaryo olursa...

Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? sorularının yanıtları araştırılırken, uzmanlardan altın tahmini geldi.

Doların düşmesinden sonra yatırımcıların gözleri altın fiyatlarına yöneldi. Altın fiyatları salı günü son sekiz haftasının zirvesini görmüş ve çarşamba günü itibari ile düşüşe geçmişti. Altın ikinci haftayı da kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Diğer yandan dolar ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın peş peşe aldığı faiz artırımı kararlarından etkilenerek düşüşe geçmişti. En son ABD'de Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesinden dolayı çıkan kargaşadan dolar fiyatları da etkilendi. Bugün güne 7.4 civarında başlayan dolar günü 7.25 seviyelerinde bitirmeye hazırlanıyor. Bu süreçte doların düşmesinden altın nasıl etkilenecek, dolar fiyatları altını düşürür mü sorularına yanıt aranıyor. Yatırımcılar doların sürekli yön değiştirmesinden dolayı altına yatırım yapmakta tedirginlik yaşıyor. Güncel dolar grafiği ve uzmanların altın beklentilerini araştıran yatırımcılar, analistlerin öngörülerini takip ediyor.

Mynet'in haberine göre; IG Asia Piyasa Stratejisti Jingyi Pan, altın tahminlerini paylaştı.

Ons altın 1.900 doların altına inerse ne olacak?

Jingyi Pan, güncel altın yorumunda yaptığı açıklamada mavi dalga senaryosuna değinerek şunları söyledi:

"Mavi dalga senaryosu ve daha büyük bir mali teşvik paketi beklentisi altın fiyatlarını destekleyecektir. Hafta sonuna doğru biraz kar realizasyonu görüldü fakat destek seviyesi olan 1.900 doların altına inilmesi kısa vadeli yukarı yönlü eğilimde bir sapmaya neden olabilir."

Ons altında 1.948 hedefini bulabilir

Ziraat Yatırım'ın güncel altın yorumu için yaptığı tahmin ise şöyle:

ABD'de teşvik beklentileri risk iştahını desteklerken, ABD hazine tahvili faizlerinde artışların değerli madeni baskıladığı söylenebilir. Ancak, enflasyon beklentilerinde de artış gözlenirken, Dolar endeksi (DXY) 90 seviyesinin altında. Bu kapsamda, değerli madenin 1.900 desteğinin üzerinde tutunmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Aksi durumda 1.893 ve 1.886 yakın destekler. Öte yandan, değerli madenin 1.900 seviyesinin üzerinde güç kazanarak 1.923 yakın direncini kırması durumunda 1.937 ve 1.948 sıralı hedefler olabilir.

Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi Ons Altın'da kısmi oynaklık oluşturabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump’tan yasak kalkar kalkmaz olay sözler! “Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor”
Gündem

Trump’tan yasak kalkar kalkmaz olay sözler! “Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor”

Twitter'ın koyduğu erişim engeli sona eren Donald Trump bir video yayınladı. Trump paylaşımda Kongre'yi basan göstericilere "Bunun bedelini ..
Uzman isim resmen açıkladı! Marmara ve İstanbul için büyük müjde
Gündem

Uzman isim resmen açıkladı! Marmara ve İstanbul için büyük müjde

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde kış yağışlarının çok az olması endişeleri arttırdı. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter hesabınd..
Canan dalga konusu oldu! Türbanlı rektörümüz de oldu uzaya füze de fırlattık
Gündem

Canan dalga konusu oldu! Türbanlı rektörümüz de oldu uzaya füze de fırlattık

Türkiye bugün sabah saatlerine doğru 5. nesil uydusu Türksat 5A’yı uzaya gönderdi. Ülkemizde büyük sevinçe neden olan sonrası CHP İstanbul İ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay