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Kadın - Aile Uzmanından ailelere öneri! Uzaktan eğitim için 9 altın öneri
Kadın - Aile

Uzmanından ailelere öneri! Uzaktan eğitim için 9 altın öneri

Yeşilay Genel Başkanı ve çocuk-ergen psikiyatrı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, ebeveynlerin uzaktan eğitim döneminde çocuklarına teknoloji kullanımı konusunda iyi bir model olmaları, stres durumları ile nasıl başa çıkacağını öğretmeye çalışmaları önerisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 09:31:00 -
Uzmanından ailelere öneri! Uzaktan eğitim için 9 altın öneri

“Çocuklarınıza teknoloji kullanımı konusunda iyi bir model olun, stres durumları ile nasıl başa çıkacağını öğretmeye çalışın. Bu süreci tatil olarak görmediğinden emin olun” diyen Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, “Çocuklarınızın ders dışı teknoloji kullanım alışkanlıklarından haberdar olun. Çalışma ortamını düzenleyin. Çocuğunuzun uzaktan eğitim dönemine uyumunu takip etmeye özen gösterin. Çocuğunuzun öğretmenleri ve diğer veliler ile iletişimde kalın. Akranlar arası iletişimi artırın. Mola vermesini ve fi ziksel aktiviteyi teşvik edin” tavsiyelerini aktardı.

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