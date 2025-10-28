Uzmanı yarardan çok zarar olacak diyerek açıkladı! Vitamin takviyesi uyarısı: Neden sorusuna cevap verdi!

Bazı vatandaşlar, üst solunum yolu vakalarındaki artışla birlikte hastalıklardan korunmak amacıyla vitamin takviyelerine yöneliyor. Ancak uzmanlara göre bu tür ürünleri kullanırken dikkat edilmeli. Vitaminlerin, bilinçsizce tüketildiği takdirde böbrek hastası bile yapabileceği belirtiliyor.

Hava sıcaklıklarındaki mevsimsel değişiklikler ve salgın hastalıkların artış göstermesiyle vatandaşlar doktora gitmeden hastalıklardan korunmak için vitamin takviyelerine başvurabiliyor. Uzmanlar bilinçsiz vitamin kullanımının böbrek rahatsızlığına kadar uzanabilecek sorunlara sebep olabileceğini vurguladı.

Medicana Konya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Doğaç Uğurcan, "Bulaşıcı hastalıklar özellikle damlacık yoluyla bulaşan viral enfeksiyonların arttığı sonbahar, eylül, ekim gibi dönemlerde başlayıp bütün kış boyunca kendimizi bu enfeksiyonlara karşı korumamız gerekiyor" dedi.