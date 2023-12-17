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Yaşam Uzmanı uyardı: Ormanlardan uzak durun
Yaşam

Uzmanı uyardı: Ormanlardan uzak durun

Yeniakit Publisher
2023-12-17 15:10:00 -
Uzmanı uyardı: Ormanlardan uzak durun

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Başbuğ, sona zamanlarda yaşanan ayı saldırılarıyla ilgili ormanlık alanlardan uzak durulması çağrısında bulundu.

Küresel ısınmaya bağlı olarak ayıların kış uykusuna yatmadığını belirten Başbuğ, insanları ayı saldırılarına karşı uyardı. Başbuğ, özellikle bu dönemde insanların ormanlık alanlardan ve bilmedikleri bölgelerden uzak durmaları gerektiğini ifade etti.

“Yerleşim yerlerine yakın bölgelere gıdalar bırakmayın”

İnsanların yaşam bölgelerine yakın yerlere gıda bırakılmaması gerektiğini söyleyen Başbuğ, “Ne yazık ki küresel problemler veya ısınma problemlerinin büyük çoğunluğu yabani hayat yaşanmakta. Son günlerde bizde kış mevsimine tam anlamıyla bir geçiş sağlayamadık. Ayıların, kış uykusu dediğimiz zaman kış şartlarının tam anlamıyla yerine gelmesiyle neticelenir. Fizyolojik bir durumdur. Bu durumun tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için çeşitli faktörlerin bir araya gelmesi lazım. Bunlardan birisi ayının besine ulaşabilirliği azalması lazım. Diğer bir önemli faktör ise çevresel ısı faktörleri ve kar yağışlarının aslında Ayı’nın bulunduğu bölgede oluşmaya başlaması. Bunların oluşmaya başlamasıyla beraber ayılar kış uykusuna geçiş adaptasyonunu yavaş yavaş gerçekleştirilebilmektedir. Son günlerde baktığımız zaman bu şartların aslında hiç biri tam anlamıyla yerine gelmemektedir. Ayılar bu dönemde gıdaya ulaşabilirliğini rahat sağlamakta ve aşırı soğuklar gerçekleşmediğinden dolayı trafik kazaları ve ayı saldırıları karşımıza çıkmakta. Ayı ile ilgili tavsiye edebileceğimiz basit işlemler var. Bunları yapmamızda fayda var. Bunlardan birincisi, ayıların yaşam alanlarının şehir bölgelerine yakın veya insanların yaşadığı bölgelere yakın alanlara gıda bırakılmamasını tavsiye ediyoruz. Bu gıdalar bırakılacaksa daha iç kesimlere bırakılarak hayvanların bulunduğu bölgede gıda erişimine sahip olursa bu hayvanlar en azından insanların bulunduğu yaşam alanlarına gelmesini bir bakıma engelleyebiliriz” dedi.

“Bilmediğimiz bölgelerden uzak duralım”

Başbuğ, ayı saldırısına maruz kalmamak için bilinmeyen bölgelerden uzak durulması gerektiğine değinerek, “Bu dönemde özellikle şunu vurgulayalım. Son günlerde çok sayıda duyuyoruz, trafik kazasına maruz kalan ayılar veya insan saldırısına maruz kalan veya tam tersi ayının saldırdığı insanlar bulunuyor. Bu süreçte ayıların kış uykusunu gerçekleştirmesi lazım ama kış uykusuna dalamadıkları için bu problem teşkil etmektedir. Bizim yapabileceğimiz en güzel şey, mümkünse ormanlık alanlara bu zamanlarda ve bilmediğimiz bölgelerden uzak durmamız kesinlikle gerekmektedir. Çünkü ayı ile karşılaştığımız zaman her zaman için çok büyük risk altıdan oluruz” şeklinde konuştu.

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